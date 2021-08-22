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إلغاء هدف قاتل لرونالدو (فيديو)

الرياضة

إلغاء هدف قاتل لرونالدو (فيديو)
Reuters /Massimo Pinca
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استهل فريق يوفنتوس مشواره في الموسم الجديد للدوري الإيطالي لكرة القدم، بتعادل مخيب أمام مضيفه أودينيزي (2-2) في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد.

وتقدم يوفنتوس بهدفين في الشوط الأول عبر كل من اللاعبين، الأرجنتيني باولو ديبالا، والكولومبي خوان كوادرادو، في الدقيقتين (3 و23) على الترتيب. ورد أودينيزي بهدفين أيضا، في الشوط الثاني، سجلهما كل من اللاعبين، الأرجنتيني روبرتو بيرييرا، والإسباني جيرارد دولوفيو، في الدقيقتين (51 من ضربة جزاء، و83) على الترتيب.

وألغى حكم المباراة هدفا للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الوقت القاتل المحتسب بدلا من الضائع، بداعي التسلل.

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وجلس رونالدو على دكة البدلاء، وشارك كبديل في المباراة بعد مرور ساعة كاملة من البداية، الأمر الذي أثار جدلا كبيرا.

وبحسب شبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، فإن رونالدو طلب الجلوس على مقاعد البدلاء، لأنه ينتظر العروض التي ستقدم له من أجل دراستها والرحيل عن صفوف السيدة العجوز.

وارتبط اسم رونالدو على مدار الأيام الأخيرة، بالرحيل عن يوفنتوس، في ظل رغبته في عدم استكمال عقده الذي ينتهي عام 2022 المقبل.

المصدر: وكالات 

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