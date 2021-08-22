شاهد.. حارس مرمى يوفنتوس يهدي هدفين للخصم.. والـ"VAR" يحرم رونالدو من هدف قاتل

ارتكب البولندي فويتسيخ تشيسني حارس مرمى يوفنتوس خطأين فادحين، خلال مباراته أمام مضيفه أودينيزي (2-2) التي جمعتهما يوم الأحد، في الجولة الافتتاحية للدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتسبب تشيسني في احتساب ضربة جزاء ضده، في الدقيقة 51، ترجمها الأرجنتيني روبرتو بيرييرا إلى هدف تقليص الفارق.

– Привезешь мне что-нибудь?

– Что именно?

– Удиви меня.



Коротко о первом матче «Ювентуса» в новом сезоне Серии А 🤦‍♂️ pic.twitter.com/WY15ekiWAL — Матч ТВ (@MatchTV) August 22, 2021

ومن ثم ارتكب الحارس البولندي هفوة أخرى، في الدقيقة 83، أدت إلى تسجيل هدف التعادل من قبل المهاجم الإسباني جيرارد دولوفيو.

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وألغى حكم المباراة هدفا للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الوقت القاتل المحتسب بدلا من الضائع، بداعي التسلل، بعد العودة إلى تقنية الفيديو "VAR".

واكتفى يوفنتوس بنقطة يتيمة بعد هذا التعادل المخيب، في مستهل مشوار لاستعادة اللقب الذي اقتنصه منه إنتر ميلان في الموسم الماضي، بعد 9 مواسم متتالية من احتكاره.

المصدر: وكالات