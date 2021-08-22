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مفاجأة.. رونالدو يجلس على دكة البدلاء!

الرياضة

مفاجأة.. رونالدو يجلس على دكة البدلاء!
AFP MIGUEL MEDINA
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فاجأ الإيطالي ماسيميليانو أليغري، المدير الفني لنادي يوفنتوس، عشاق الكرة الإيطالية، بالتشكيلة الأساسية التي سيخوض بها مباراته الأولى في الموسم، أمام مضيفه أودينيزي، اليوم الأحد.

وأبقى ماسيميليانو أليغري، الذي تولى هذا الصيف مسؤولية تدريب يوفنتوس للمرة الثانية بعد عامين من رحيله، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، على دكة البدلاء بعكس كل التوقعات، وفي مفاجأة تثير التكهنات برحيل الدون، وربما إشارة إلى طبيعة العلاقة بينهما، التي وصفت بالسيئة.

واختار أليغري التشكيلة الأساسية التالية:

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المصدر: وكالات 

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