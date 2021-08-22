مفاجأة مدوية.. رونالدو طلب الجلوس على مقاعد البدلاء.. هل حان وقت الرحيل؟

أفادت شبكة "سكاي سبورت" الإيطالية، بأن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو طلب أن يكون على مقاعد البدلاء في مباراة يوفنتوس ضد أودينيزي اليوم الأحد، لرغبته في الرحيل.

وكتب الصحفي الإيطالي، فابرزيو رومانو، المتخصص في سوق الانتقالات بالشبكة، "تغريدة" عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" اشار فيها إلى أن رونالدو طلب الجلوس على مقاعد البدلاء اليوم، لأن الدون يرغب في إيجاد حل للخروج من يوفنتوس في سوق الانتقالات الحالية، وحتى الآن لم يتلق نادي يوفنتوس أي عروض للتعاقد مع البرتغالي في الميركاتو الصيفي الحالي.

الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو: رونالدو طلب الجلوس على مقاعد البدلاء اليوم ، الدون يرغب في أن يجد حل للخروج من يوفنتوس في سوق الانتقالات الحالية ✍️ pic.twitter.com/aTW237eTEl — Yallakora (@Yallakoranow) August 22, 2021

الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو: رونالدو طلب الجلوس على مقاعد البدلاء اليوم ، الدون يرغب في أن يجد حل للخروج من يوفنتوس في سوق الانتقالات الحالية ✍️ pic.twitter.com/aTW237eTEl — Yallakora (@Yallakoranow) August 22, 2021

🚨 وفقًا للصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو | رونالدو طلب الجلوس على مقاعد البدلاء أمام أودينيزي، النجم البرتغالي يرغب في أن يرحل عن يوفنتوس في سوق الانتقالات الجاري

إلى أي فريق تتوقع سيرحل له رونالدو؟ pic.twitter.com/r3EPs85yTe — kora11.com (@kora11) August 22, 2021

في مفاجأة كبرى، أعلن ماسيمليانو أليغري، المدير الفني ليوفنتوس، تشكيلة فريقه لمواجهة أودينيزي، اليوم، وخلت من اسم كريستيانو رونالدو.

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وبحسب شبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، فإن رونالدو طلب الجلوس على مقاعد البدلاء، لأنه ينتظر العروض التي ستقدم له من أجل دراستها والرحيل عن صفوف السيدة العجوز.

وارتبط رونالدو على مدار الأيام الأخيرة، بالرحيل عن يوفنتوس، في ظل رغبته في عدم استكمال عقده الذي ينتهي عام 2022 المقبل.

ورد كريستيانو رونالدو على الشائعات التي ربطت اسمه بالانتقال إلى صفوف عدد من الأندية خلال الفترة الأخيرة الماضية، وبينها العودة إلى ريال مدريد، من خلال بيان رسمي شديد اللهجة، عبر فيه عن امتعاضه من هذه الشائعات.

وأشارت حينها صحيفة "توتو سبورت"، إلى أن اليوفي لا يشعر بالطمأنينة، لأن بيان رونالدو لم يتضمن قوله "سأبقى في يوفنتوس".

المصدر: وكالات