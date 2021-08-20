النجم سوبوسلاي يفتتح سجله التهديفي في "البوندسليغا".. فيديو

قاد النجم الهنغاري دومينيك سوبوسلاي فريقه لايبزيغ لفوز عريض على ضيفه شتوتغارت (4-0) في اللقاء الذي جمعهما يوم الجمعة، ضمن الجولة الثانية للدوري الألماني لكرة القدم "البوندسليغا".

وأحرز سوبوسلاي هدفين لفريقه الأول والثالث في الدقيقتين (38 و52)، بينما تكفل زميله السويدي إيميل فورسبيرغ بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 46، بينما أحرز المهاجم البرتغالي أندريه سيلفا الهدف الرابع في الدقيقة 65 من ضربة جزاء.

وحقق لايبزيغ أول انتصار له في الموسم الحالي "البوندسليغا"، بعد خسارته في الجولة الأولى أمام مضيفه ماينز بهدف وحيد، بينما افتتح دومينيك سوبوسلاي باكورة أهدافه في الدوري الألماني، بعد انتقاله من فريق سالزبورغ النمساوي.

في المقابل، مني شتوتغارت بالخسارة الأولى، بعد أن استهل مشواره في الموسم الحالي للدوري، بالفوز على ضيفه غرويتر فورت (5-1).

المصدر: RT