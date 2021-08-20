الزمالك يواصل زحفه نحو الفوز باللقب

خطا الزمالك خطوة أخرى نحو الفوز بلقب بطل الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، عقب فوزه على مضيفه سيراميكا كليوباترا (2-1) في اللقاء الذي جمعهما يوم الجمعة، ضمن الجولة الـ32 للدوري.

ووضع المدافع أحمد محسن فريقه سيراميكا كليوباترا في المقدمة بهدف سجله في الدقيقة 41 من زمن الشوط الأول.

ورد الزمالك الصاع صاعين بإحرازه هدفين متتاليين، عبر كل من المهاجم المغربي أشرف بنشرقي، ولاعب خط الوسط أحمد سيد، في الدقيقتين (45 و60) على الترتيب، من عمر المباراة التي أقيمت على استاد السويس الجديد.

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ورفع الزمالك رصيده بعد هذا الفوز إلى 76 نقطة، في صدارة الدوري بفارق 4 نقاط عن وصيفه غريمه التقليدي الأهلي، الذي تغلب بأربعة أهداف مقابل هدفين على ضيفه المصري صاحب المركز الثالث برصيد 49 نقطة.

بينما توقف رصيد فريق سيراميكا كليوباترا عند 38 نقطة، ويشغل المركز التاسع على سلم ترتيب الدوري.

المصدر: RT