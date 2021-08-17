الزمالك يصيب والأهلي يخيب

حقق الزمالك فوزا ثمينا على ضيفه وادي دجلة بينما سقط الأهلي في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه طلائع الجيش اليوم الثلاثاء، وذلك ضمن الجولة الـ31 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ويدين الزمالك بالفضل في انتصاره لمهاجمه مروان حمدي الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له في الدقيقة 59 من زمن اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة الدولي.

وعزز الزمالك تربعه على عرش صدارة الدوري برصيد 73 نقطة، مبتعدا بفارق 6 نقاط عن وصيفه غريمه التقليدي الأهلي، ويليهما المصري البورسعيدي في المركز الثالث برصيد 49 نقطة، بعد هزيمته في عقر داره أمام سموحة بهدف وحيد.

بينما توقف رصيد وادي دجلة عند 25 نقطة، ويشغل المركز السابع عشر قبل الأخير على سلم ترتيب الدوري، في حين يحتل طلائع الجيش المرتبة الثامنة برصيد 39 نقطة.

المصدر: RT