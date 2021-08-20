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رسميا.. بنزيما يجدد عقده مع ريال مدريد

الرياضة

رسميا.. بنزيما يجدد عقده مع ريال مدريد
twitter/realmadridarab
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أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، اليوم الجمعة، توصله إلى اتفاق مع المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، على تجديد عقده مع الفريق الملكي حتى صيف 2023.

وقال ريال مدريد، في بيان رسمي: "اتفق النادي وكريم بنزيما على تمديد عقد اللاعب، والذي سيبقى مرتبطا بالميرنغي في الموسمين المقبلين، وحتى 30 يونيو/حزيران 2023".

يذكر أن كريم بنزيما (33 عاما) أنضم لصفوف ريال مدريد في صيف عام 2009، قادما من فريق ليون الفرنسي، في صفقة وصلت قيمتها إلى 35 مليون يورو، وخاض 560 مباراة بقميص "الميرينغي" في مختلف المسابقات، وسجل 281 هدفا إضافة إلى 144 تمريرة حاسمة.

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المصدر: وكالات 

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