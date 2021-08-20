رسميا.. بنزيما يجدد عقده مع ريال مدريد
أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، اليوم الجمعة، توصله إلى اتفاق مع المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، على تجديد عقده مع الفريق الملكي حتى صيف 2023.
وقال ريال مدريد، في بيان رسمي: "اتفق النادي وكريم بنزيما على تمديد عقد اللاعب، والذي سيبقى مرتبطا بالميرنغي في الموسمين المقبلين، وحتى 30 يونيو/حزيران 2023".
✍️ #Benzema2023pic.twitter.com/vsLNamfatA— Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 20, 2021
يذكر أن كريم بنزيما (33 عاما) أنضم لصفوف ريال مدريد في صيف عام 2009، قادما من فريق ليون الفرنسي، في صفقة وصلت قيمتها إلى 35 مليون يورو، وخاض 560 مباراة بقميص "الميرينغي" في مختلف المسابقات، وسجل 281 هدفا إضافة إلى 144 تمريرة حاسمة.
🤩 @Benzema— Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 20, 2021
⚽ 281 goles
4⃣ @LigadeCampeones
4⃣ Mundiales de Clubes
3⃣ Supercopas de Europa
3⃣ @LaLiga
2⃣ Copas del Rey
3⃣ Supercopas de España#Benzema2023pic.twitter.com/okI373Thae
المصدر: وكالات