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ريال مدريد يخسر جهود مودريتش

الرياضة

ريال مدريد يخسر جهود مودريتش
Reuters /Javier Barbancho
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كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن الكرواتي لوكا مودريتش نجم خط وسط فريق ريال مدريد، سيغيب عنه خلال مباراته أمام مضيفه ليفانتي يوم الأحد المقبل، ضمن الجولة الثانية من الدوري الإسباني.

ووفقا لما نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن لوكا مودريتش لم يتدرب مع المجموعة صباح اليوم الجمعة، واكتفي بالتمرين في صالة الألعاب الرياضية.

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وأشارت الصحيفة إلى أن مودريتش يعاني من انزعاج في العضلة الضامة، ولا يبدوا أنه سيلحق بمباراة ريال مدريد القادمة.

وعانى ريال مدريد من الإصابات خلال الفترة الماضية، حيث افتقد لخدمات كل من، النجم الألماني توني كروس، وداني سيبايوس، والبرازيلي مارسيلو، وماريانو دياز من الدومينيكان، الفرنسي فيرلاند مندي، إضافة إلى لوكا مودريتش.

المصدر: وكالات 

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