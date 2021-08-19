روسيا تفوز على أمريكا بهدف قاتل

استهل منتخب روسيا مشواره في بطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية، التي انطلقت اليوم الخميس، في العاصمة الروسية موسكو، بفوز صعب على نظيره الأمريكي (5-4) بعد التمديد.

واقتنص اللاعب الروسي ألكسي ماكاروف هدف الفوز لمنتخب بلاده في الوقت القاتل في نهاية الشوط الإضافي للقاء.

وحصد منتخب روسيا على نقطتين، ويحتل المركز الثاني في المجموعة الأولى، بفارق نقطة عن نظيره الياباني الذي تغلب بدوره على منتخب باراغواي (7-4) في الوقت الأصلي.

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

يذكر أن منتخب روسيا احتل المركز الثالث مونديال 2019، بعد فوزه على نظيره الياباني بخمسة أهداف مقابل أربعة، في مباراة تحديد المركز الثالث.

بينما فاز منتخب البرتغال بلقب بطل كأس العالم لكرة القدم الشاطئية، على حساب نظيره الإيطالي، إثر فوزه عليه (6-4) في المباراة النهائية.

المصدر: وكالات