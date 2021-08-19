الرئيس الروسي يرحب بالمشاركين في مونديال "كرة القدم الشاطئية 2021" وضيوفها

رحب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، بالمشاركين في بطولة العالم لكرة القدم الشاطئية 2021 وضيوفها، مشيرا إلى أن "الترحيب بالضيوف هو جزء لا يتجزأ من شخصيتنا الوطنية".

وقال بوتين في كلمته الموجهة عبر الفيديو: "يسعدني بصدق أن أرحب في روسيا، في موسكو، بالمشاركين وضيوف بطولة العالم لكرة القدم الشاطئية".

وأضاف: "تستضيف بلادنا مثل هذه البطولة للمرة الأولى، ونأمل أن تكون البداية جديرة. وذلك لأن روسيا تتمتع بخبرة كبيرة في استضافة البطولات الرياضية الكبرى، بما في ذلك بطولة كأس العالم لكرة القدم 2018 الأفضل في التاريخ، برأي الرياضيين والمشجعين والفيفا نفسه".

وأردف: "نحن ملزمون بتهيئة جميع الظروف اللازمة للبطولة الحالية من مكانة الأعضاء المسؤولين في أسرة كرة القدم العالمية المهتمة بتطوير الرياضة".

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وواصل: "نحن نقدر عاليا قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم منح روسيا حق استضافة البطولة المرموقة، بالإضافة إلى الموقف الشخصي للسيد إنفانتينو (رئيس الفيفا)، الذي أشار مؤخرا إلى أن بطولة كرة القدم الشاطئية في موسكو لن تنسى. هذه الثقة تلبي تماما تطلعات روسيا ومواطنينا، الذين ألاحظ أنهم يحبون كرة القدم الشاطئية الديناميكية والمذهلة ويفتخرون بنجاح المنتخب الروسي".

وأكد بوتين أن: "استقبال الضيوف على نطاق واسع وودي هو جزء لا يتجزأ من شخصيتنا الوطنية. أنا متأكد من أن التعرف على العاصمة الروسية سيترك في أذهان المشاركين في البطولة ومعجبيهم من جميع أنحاء العالم أروع الذكريات...".

وتستضيف موسكو بطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية 2021، خلال الفترة من 21 إلى 29 أغسطس الجاري.

المصدر: "kremlin.ru"