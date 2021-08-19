شاهد.. لاعب روسي يحتفل على طريقة رونالدو بهدف في مرمى المنتخب الأمريكي

أحرز الروسي بوريس نيكونوروف باكورة أهداف منتخب بلاده في نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية، التي انطلقت اليوم الخميس، في العاصمة الروسية موسكو.

وأدرك بوريس نيكيفوروف التعادل لمنتخب روسيا في مرى نظيره الأمريكي، في المباراة الأولى لهما، وذلك ضمن منافسات المجموعة الأولى للبطولة، التي تضم أيضا منتخبي، باراغواي واليابان.

واحتفل بوريس نيكيفوروف على طريقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بهدف بلاده الأول في البطولة.

Никифоров сделал первый гол и отпраздновал в стиле Криша 🤩



А сборная России может забивать не хуже Рона. И наши парни ведут у американцев – 4:3 🇷🇺😎



Так держать 👍 pic.twitter.com/UN2Rt2nuvO — Матч ТВ (@MatchTV) August 19, 2021

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ويشارك 16 منتخبا في نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية 2021، التي تستضيفها العاصمة موسكو خلال الفترة من 21 إلى 29 أغسطس الجاري.

يذكر أن منتخب البرتغال توج بلقب بطل مونديال 2019، على حساب نظيره الإيطالي، إثر فوزه عليه (6-4) في المباراة النهائية.

بينما احتل منتخب روسيا المركز الثالث في البطولة، بعد فوزه على نظيره الياباني بخمسة أهداف مقابل أربعة، في مباراة تحديد المركز الثالث.

المصدر: وكالات