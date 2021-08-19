بداية جيدة للإمارات في مونديال كرة القدم الشاطئية

استهل منتخب الإمارات مشواره في بطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية، التي انطلقت اليوم الخميس، في العاصمة الروسية موسكو، بفوز صعب على منتخب تاهيتي (4-3).

ووقع على رباعية منتخب الإمارات كل من وليد بشر، حسن علي وأحمد بشر، ولاعب منتخب تاهيتي بالخطأ في مرماه، خلال مباراة مثيرة جمعتهما على ملعب لوجنيكي بالعاصمة موسكو.

وتشهد البطولة مشاركة عربية ممثلة بمنتخبي الإمارات وسلطنة عمان في البطولة، ويلعب المنتخب الإماراتي في المجموعة الثانية التي تضم منتخبات تاهيتي، إسبانيا وموزمبيق، بينما يلعب المنتخب العماني في المجموعة الرابعة والتي تضم منتخبات البرتغال، السنغال والأورغواي.

ويلتقي منتخب الإمارات، في مباراته الثانية بمونديال الكرة الشاطئية، مع منتخب موزمبيق يوم السبت المقبل، على أن تكون مواجهته في الجولة الثالثة والأخيرة أمام منتخب إسبانيا.

ويشارك منتخب الإمارات في مونديال كرة القدم الشاطئية للمرة السابعة، بعد نسخ أعوام (2007، 2008، 2009، 2013، 2017 و2019).

ويشارك منتخب الإمارات في مونديال كرة القدم الشاطئية للمرة السابعة، بعد نسخ أعوام (2007، 2008، 2009، 2013، 2017 و2019).

وفيما يلي مجموعات مونديال كرة القدم الشاطئية 2021، الذي سيقام في العاصمة موسكو خلال الفترة من 21 إلى 29 أغسطس المقبل:

المجموعة الأولى (A): روسيا، الولايات المتحدة الأمريكية، باراغواي واليابان

المجموعة الثانية (B): موزمبيق، إسبانيا، الإمارات وتاهيتي

المجموعة الثالثة (С): بيلاروس، السلفادور، سويسرا والبرازيل

المجموعة الرابعة (D): البرتغال، عمان، السنغال والأوروغواي.

وتوج منتخب البرتغال بلقب بطل مونديال 2019، على حساب نظيره الإيطالي، إثر فوزه عليه (6-4) في المباراة النهائية.

بينما احتل منتخب روسيا المركز الثالث في البطولة، بعد فوزه على نظيره الياباني بخمسة أهداف مقابل أربعة، في مباراة تحديد المركز الثالث.

يذكر أن منتخب سويسرا حل محل أوكرانيا في بطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية 2021، بعد رفض أوكرانيا سفر منتخبها إلى موسكو.

المصدر: وكالات