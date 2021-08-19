 
مباشر

كيهرير "يحلق شعر رؤوس" لاعبي باريس سان جيرمان "على الصفر"

الرياضة

كيهرير
AFP Bertrand GUAY
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r3hw

نشر الألماني تيلو كيهرير، لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، عبر صفحته على موقع "إنستغرام"، مقطع فيديو طريفا لزملائه في غرفة تبديل الملابس للفريق.

واستخدم كيهرير برنامجا أثناء تصويره مقطع الفيديو، ليظهر زملاؤه من دون شعر، ومن بينهم المدافع الإسباني سيرخيو راموس القادم من ريال مدريد في صفقة انتقال حر، والمهاجم كليان مبابي، والمدافع البرازيلي ماركينيو، ولاعب خط الوسط الإيطالي ماركو فيراتي، والمهاجم الألماني يوليان راكسلر وغيرهم.

كيهرير
إقرأ المزيد
مدرب باريس سان جيرمان: مبابي يعلم ما يريد
مدرب باريس سان جيرمان: مبابي يعلم ما يريد
إقرأ المزيد
ميسي يخرج مبابي عن صمته
ميسي يخرج مبابي عن صمته

ويحل فريق باريس سان جيرمان ضيفا على مضيفه "ستاد بريست 29" يوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي "ليغ1"

المصدر: وكالات 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا