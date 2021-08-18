برشلونة يقرر حجب رقم ميسي

أفادت صحيفة "سبورت" الكتالونية اليوم الأربعاء بأن نادي برشلونة قرر حجب القميص رقم 10 الذي كان يرتديه قائد الفريق السابق، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وارتدى ليونيل ميسي قميص البلوغرانا رقم 10 على مدار 13 عاما منذ أن تركه البرازيلي رونالدينيو، وذلك قبل أن يرحل عن صفوف برشلونة خلال الأسبوع الماضي، لينضم إلى باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر.

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وقالت صحيفة "سبورت" إن برشلونة قرر أن لا يرتدي أي لاعب هذا القميص خلال الموسم الجديد.

وكان هناك أنباء بشأن عرض برشلونة القميص رقم 10 على البرازيلي فيليبي كوتينيو، بيد أن الصحيفة الكتالونية، أكدت أن القميص رقم 10 لن يرتديه البرازيلي حتى لو قرر البقاء مع الفريق.

وأوضحت "سبورت" أن لوائح الليغا لا تسمح بحجب قميص برقم محدد لذلك، فإن الرقم (10) سيظل ثابتا في برشلونة، لكن ليس هذا الموسم، أو على الأقل إذا لم يكن ذلك اضطراريا.

المصدر: وكالات