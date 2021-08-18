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مدرب باريس سان جيرمان يستغني عن خدمات لاعبين بسبب ميسي

الرياضة

مدرب باريس سان جيرمان يستغني عن خدمات لاعبين بسبب ميسي
Reuters Bertrand GUAY
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اضطر الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي للاستغناء عن خدمات لاعبين اثنين من فريق الشباب بعد التعاقد مع مواطنه ليونيل ميسي.

وأفادت صحيفة "لو باريزيان"، إلى أن بوكيتينو قرر إعادة الثنائي الواعد تشافي سيمونز وإدوارد ميشو لتدريبات فريق الشباب تحت 19 عاما.

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وأضافت الصحيفة الفرنسية، أن اللاعبين البالغين من العمر 18 عاما، أصبحا خارج حسابات المدرب الأرجنتيني في الموسم الجديد.

وجاء قرار بوكيتينو نظرا لازدحام قائمة الفريق بعد الصفقات الجديدة وانتظام اللاعبين الدوليين في التدريبات، بعد انتهاء إجازاتهم الصيفية والمشاركة في "يورو 2020" وكوبا أمريكا.

في المقابل، أبقى المدير الفني لسان جيرمان على المهاجم الشاب إسماعيل الغربي (17 عاما)، ضمن قائمة الفريق الأول.

ولفتت إلى أن الغربي الذي سينتهي تعاقده بنهاية الموسم الجاري، تجرى معه مفاوضات في الفترة المقبلة لإقناعه بالتوقيع على عقد جديد.

المصدر: وكالات 

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