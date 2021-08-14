سان جيرمان يحتفل بنجومه الخمسة الجدد قبل مباراته أمام ستراسبورغ (فيديو)

قدم نادي باريس سان جيرمان نجومه الخمسة الجدد إلى المشجعين في ملعبه "حديقة الأمراء" قبل مواجهة الضيف ستراسبورغ ضمن الجولة الثانية من الدوري الفرنسي لكرة القدم اليوم السبت.

ودخل الأرجنتيني ليونيل ميسي الملعب إلى جانب الإسباني سيرخيو راموس والحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما والمغربي أشرف حكيمي والهولندي جورجينيو فينالدوم وتحدث الساحر الأرجنتيني إلى المشجعين المتحمسين الذين ملؤوا المدرجات.

تقديم تاريخي للأسطورة ميسي و زملائه 🤩



🔴🔵 pic.twitter.com/p5RfhKQmGh — ميسي | Messi (@Team_10_Messi) August 14, 2021

وقال ميسي: "هذا أسبوع استثنائي جدا بالنسبة لي. أريد أن أشكر الجميع على الاستقبال منذ وصولي إلى باريس. كان الأمر مذهلا. أشعر بسعادة كبيرة وبحماس هائل".

وأضاف: "أتمنى أن نستمتع معا بهذا العام وأن يكون العام رائعا لنا. أنا متحمس جدا بخصوص كل شيء".

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وكما هو متوقع، لم ينضم ميسي إلى تشكيلة المباراة بعدما قال المدرب ماوريسيو بوكيتينو إن لاعبه البالغ 34 عاما ليس جاهزا بشكل كامل.

ولم يظهر دوناروما حارس إيطاليا والمدافع المخضرم راموس ضمن تشكيلة المباراة أيضا، بينما سيبدأ الثنائي حكيمي وفينالدم.

وانضم ميسي إلى سان جيرمان الأسبوع الماضي بعقد لمدة عامين مع وجود بند يسمح بالتمديد لعام إضافي، بعدما أعلن برشلونة أنه لا يستطيع تحمل الإبقاء على هدافه التاريخي بسبب قواعد اللعب النظيف المالي الخاصة برابطة الدوري الإسباني.

المصدر: رويترز