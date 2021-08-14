تحت أنظار ميسي على المدرجات.. سان جيرمان يقسو على ستراسبورغ برباعية (فيديو)

تغلب باريس سان جيرمان على ضيفه ستراسبورغ بنتيجة 4-2 في المباراة التي جمعتهما يوم السبت ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الفرنسي لكرة القدم "الليغ 1".

وتناوب على تسجيل رباعية سان جيرمان كل من الأرجنتيني ماورو إيكاردي وكيليان مبابي والألماني جوليان دراكسلر والإسباني بابلو سارابيا في الدقائق 3 و25 و27 و86 على الترتيب، فيما أحرز هدفي الضيوف كيفين غاميرو ولودوفيك أجورك في الدقيقتين 53 و64 على التوالي.

وأنهى ستراسبورغ المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه ألكسندر دجيكو لنيله الإنذار الثاني في الدقيقة الـ81 من عمر اللقاء.

وهذا الفوز، هو الثاني على التوالي لسان جيرمان ليرفع رصيده إلى 6 نقاط، فيما بقي رصيد ستراسبورغ خاليا من النقاط.

تقديم تاريخي للأسطورة ميسي و زملائه 🤩



🔴🔵 pic.twitter.com/p5RfhKQmGh — ميسي | Messi (@Team_10_Messi) August 14, 2021

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يذكر أن نادي باريس سان جيرمان قدم نجومه الخمسة الجدد إلى المشجعين في ملعبه "حديقة الأمراء" قبل انطلاق المباراة، حيث دخل الأرجنتيني ليونيل ميسي الملعب إلى جانب الإسباني سيرخيو راموس والحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما والمغربي أشرف حكيمي والهولندي جورجينيو فينالدوم وتحدث الساحر الأرجنتيني إلى المشجعين المتحمسين الذين ملؤوا المدرجات.

وكما هو متوقع، لم ينضم ميسي إلى تشكيلة المباراة بعدما قال المدرب ماوريسيو بوكيتينو إن لاعبه البالغ 34 عاما ليس جاهزا بشكل كامل، واكتفى بمتابعتها رفقة صديقه نيمار من المدرجات.

ولم يظهر دوناروما حارس إيطاليا والمدافع المخضرم راموس ضمن تشكيلة المباراة أيضا، بينما لعب الثنائي حكيمي وفينالدوم.

المصدر: RT