شاهد.. أول لقاء لميسي بقميص سان جيرمان مع راموس ومبابي ونيمار (فيديو وصور)

نشر الموقع الرسمي لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي اليوم الخميس فيديو وصورا لنجمه الجديد الأرجنتيني ليونيل ميسي خلال حصته التدريبية الأولى بقميص النادي الباريسي مع زملائه في الفريق.

ولقي ميسي ترحيبا حارا من لاعبي سان جيرمان بشكل عام، فيما سلطت وسائل الإعلام الضوء بشكل كبير على لقاء ميسي قائد برشلونة السابق مع سيرخيو راموس قائد ريال مدريد السابق، والذين أصبحا زميلين في نفس الفريق اليوم بعد أن كانا قائدين للغريمين التقليديين الأشهر في العالم.

ليو ميسي في أولى حصصه التدريبية! ✅ #PSGxMESSI

pic.twitter.com/nsFgY4NTDh — باريس سان جيرمان (@PSG_arab) August 12, 2021

وانتقل ميسي إلى باريس سان جيرمان أمس الأول بعقد لمدة موسمين مع خيار التمديد لعام إضافي في صفقة انتقال حر، ولم يتم الإعلان رسميا عن راتبه، فيما توقعت التقارير أن يحصل الساحر الأرجنتيني على 40 مليون يورو سنويا.

ميسي وراموس:

الأسطورة ليو ميسي مع راموس 😍 pic.twitter.com/qrZ5NlAz9z — ميسي | Messi (@Team_10_Messi) August 12, 2021

ميسي ومبابي:

🇦🇷 ليو ❤️💙 كيليان 🇫🇷 https://t.co/ySj7kVsmgD — باريس سان جيرمان (@PSG_arab) August 12, 2021

الأسطورة ليو ميسي مع مبابي 😍 pic.twitter.com/9YHj6h0Mwj — ميسي | Messi (@Team_10_Messi) August 12, 2021

ميسي ونيمار:

الأسطورة ليو ميسي مع صديقه نيمار 😍 pic.twitter.com/ansgfPiiBG — ميسي | Messi (@Team_10_Messi) August 12, 2021

ميسي والمدرب بوكوتينو:

الأسطورة و بوتشيتينو 😍 pic.twitter.com/L1k6iyj4I4 — ميسي | Messi (@Team_10_Messi) August 12, 2021

ميسي وباريديس:

الأسطورة ميسي وصديقه باريديس 😍♥️ pic.twitter.com/AjkUarloAz — ميسي | Messi (@Team_10_Messi) August 12, 2021

تشافي سيمونز عبر الـ IG :



الحـلـم أصـبـح حـقـيـقـة 🤩 pic.twitter.com/BIaeRgFqnS — ميسي | Messi (@Team_10_Messi) August 12, 2021

الأسطورة ليو ميسي مع موهبة باريس سان جيرمان ( اسماعيل غربي ) 🔵🔴 pic.twitter.com/bwfDRAeHam — ميسي | Messi (@Team_10_Messi) August 12, 2021

الأسطورة وخصمه السابق كيلور نافاس 💙 pic.twitter.com/d4dzCK5Aqa — ميسي | Messi (@Team_10_Messi) August 12, 2021

المصدر: RT