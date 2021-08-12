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شاهد.. أول لقاء لميسي بقميص سان جيرمان مع راموس ومبابي ونيمار (فيديو وصور)

الرياضة

شاهد.. أول لقاء لميسي بقميص سان جيرمان مع راموس ومبابي ونيمار (فيديو وصور)
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نشر الموقع الرسمي لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي اليوم الخميس فيديو وصورا لنجمه الجديد الأرجنتيني ليونيل ميسي خلال حصته التدريبية الأولى بقميص النادي الباريسي مع زملائه في الفريق.

ولقي ميسي ترحيبا حارا من لاعبي سان جيرمان بشكل عام، فيما سلطت وسائل الإعلام الضوء بشكل كبير على لقاء ميسي قائد برشلونة السابق مع سيرخيو راموس قائد ريال مدريد السابق، والذين أصبحا زميلين في نفس الفريق اليوم بعد أن كانا قائدين للغريمين التقليديين الأشهر في العالم.

وانتقل ميسي إلى باريس سان جيرمان أمس الأول بعقد لمدة موسمين مع خيار التمديد لعام إضافي في صفقة انتقال حر، ولم يتم الإعلان رسميا عن راتبه، فيما توقعت التقارير أن يحصل الساحر الأرجنتيني على 40 مليون يورو سنويا.

ميسي وراموس:

ميسي ومبابي:

ميسي ونيمار:

ميسي والمدرب بوكوتينو:

ميسي وباريديس:

المصدر: RT

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