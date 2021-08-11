شاهد أهداف مباراة تشيلسي وفياريال في كأس السوبر الأوروبي (فيديو)

يحتضن ملعب "ويندسور بارك" في مدينة بلفاست بإيرلندا الشمالية في هذه الأثناء مباراة كأس السوبر الأوروبي لكرة القدم التي تجمع بين تشيلسي الإنجليزي وفياريال الإسباني.

وافتتح الدولي المغربي حكيم زياش نجم تشيلسي باب التسجيل في المباراة عند الدقيقة الـ27 بعد عرضية متقنة من زميله الألماني كاي هافيرتز.

🤩 Роскошный пас через всё поле

👉 Точный прострел с передачей без касания

☄ Неберущийся для вратаря удар



Рецепт важного гола от «Челси» в Суперкубке УЕФА. Так Зиеш сделал счет, с которым команды ушли на перерыв ⚽ pic.twitter.com/LSFkoDh4TW — Матч ТВ (@MatchTV) August 11, 2021

وخرج زياش من أرضية الملعب في الدقيقة الـ42 عقب تعرضه لإصابة في كتفه الأيمن، ودخل مكانه زميله الأمريكي كريستيان بوليسيتش.

وانتهى الشوط الأول بتقدم "البلوز" بهدف دون مقابل.

БУУУУМ! Морено так пробил в перекладину, что раскачал ворота за Менди 💥💥💥



Альберто мог оформить безумно роскошный гол. Но пока «Челси» ведет 💪 pic.twitter.com/bA6IPBdKrf — Матч ТВ (@MatchTV) August 11, 2021

وانتظر فياريال حتى الدقيقة الـ73 ليسجل هدف التعادل عن طريق نجمه جيرارد مورينو.

Если один Морено не забивает, то забивает другой 😎



Жерар вонзил мяч после роскошной комбинации. 1:1 – и матч в итоге ушел в овертайм 🔥 pic.twitter.com/p0VqJLJgpq — Матч ТВ (@MatchTV) August 11, 2021

وانتهى الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل 1-1 ليلجأ الفريقان لوقتين إضافيين.

ويتنافس على رفع كأس السوبر الأوروبي سنويا الفائز في دوري الأبطال والفائز بالدوري الأوروبي.

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وكان فياريال قد فاز بلقب الدوري الأوروبي، بعد تغلبه في النهائي على مانشستر يونايتد الإنجليزي، ليتأهل لخوض مباراة السوبر أمام تشيلسي الذي توج بلقب بطل دوري أبطال أوروبا بفوزه في نهائي المسابقة على مانشستر سيتي.

ويشارك تشيلسي في السوبر الأوروبي للمرة الخامسة، وسبق وأن توج باللقب مرة واحدة من قبل في عام 1998، وخسر اللقب 3 مرات أعوام 2012 و2013 و2019، بينما يشارك فياريال في السوبر الأوروبي للمرة الأولى في تاريخه.

المصدر: RT