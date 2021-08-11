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شاهد أهداف مباراة تشيلسي وفياريال في كأس السوبر الأوروبي (فيديو)

الرياضة

شاهد أهداف مباراة تشيلسي وفياريال في كأس السوبر الأوروبي (فيديو)
Reuters Jason Cairnduff
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يحتضن ملعب "ويندسور بارك" في مدينة بلفاست بإيرلندا الشمالية في هذه الأثناء مباراة كأس السوبر الأوروبي لكرة القدم التي تجمع بين تشيلسي الإنجليزي وفياريال الإسباني.

وافتتح الدولي المغربي حكيم زياش نجم تشيلسي باب التسجيل في المباراة عند الدقيقة الـ27 بعد عرضية متقنة من زميله الألماني كاي هافيرتز.

وخرج زياش من أرضية الملعب في الدقيقة الـ42 عقب تعرضه لإصابة في كتفه الأيمن، ودخل مكانه زميله الأمريكي كريستيان بوليسيتش.

وانتهى الشوط الأول بتقدم "البلوز" بهدف دون مقابل.

وانتظر فياريال حتى الدقيقة الـ73 ليسجل هدف التعادل عن طريق نجمه جيرارد مورينو.

وانتهى الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل 1-1 ليلجأ الفريقان لوقتين إضافيين.

ويتنافس على رفع كأس السوبر الأوروبي سنويا الفائز في دوري الأبطال والفائز بالدوري الأوروبي.

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وكان فياريال قد فاز بلقب الدوري الأوروبي، بعد تغلبه في النهائي على مانشستر يونايتد الإنجليزي، ليتأهل لخوض مباراة السوبر أمام تشيلسي الذي توج بلقب بطل دوري أبطال أوروبا بفوزه في نهائي المسابقة على مانشستر سيتي.

ويشارك تشيلسي في السوبر الأوروبي للمرة الخامسة، وسبق وأن توج باللقب مرة واحدة من قبل في عام 1998، وخسر اللقب 3 مرات أعوام 2012 و2013 و2019، بينما يشارك فياريال في السوبر الأوروبي للمرة الأولى في تاريخه.

المصدر: RT

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