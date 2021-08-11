زياش يسجل هدفا تاريخيا في السوبر الأوروبي قبل أن يخرج مصابا (فيديو وصور)

نجح الدولي المغربي حكيم زياش نجم تشيلسي الإنجليزي في حفر اسمه بحروف من ذهب في تاريخ بطولة كأس السوبر الأوروبي لكرة القدم، قبل أن يخرج مصابا من أرضية الملعب يوم الأربعاء.

وافتتح زياش باب التسجيل خلال مباراة كأس السوبر الأوروبي 2021 التي جمعت فريقه مع فياريال الإسباني على ملعب "ويندسور بارك" في مدينة بلفاست بإيرلندا الشمالية، بعد عرضية متقنة من زميله الألماني كاي هافيرتز في الدقيقة الـ27 من عمر اللقاء.

🤩 Роскошный пас через всё поле

👉 Точный прострел с передачей без касания

☄ Неберущийся для вратаря удар



Рецепт важного гола от «Челси» в Суперкубке УЕФА. Так Зиеш сделал счет, с которым команды ушли на перерыв ⚽ pic.twitter.com/LSFkoDh4TW — Матч ТВ (@MatchTV) August 11, 2021

وحسب شبكة "سكاواكا" العالمية للإحصائيات، فإن زياش أصبح أول لاعب مغربي في التاريخ يسجل هدفا في كأس السوبر الأوروبي.

Hakim Ziyech is the first ever Moroccan player to score in the UEFA Super Cup.



And he look pumped up. 😤 pic.twitter.com/p3pHZ17UWJ — Squawka Football (@Squawka) August 11, 2021

وأصبح زياش أول لاعب مغربي وعربي يهز الشباك في تاريخ مباريات السوبر الأوروبي.

ولم يستطع زياش إكمال تألقه في المباراة لخروجه الاضطراري من أرضية الملعب في الدقيقة الـ42 عقب تعرضه لإصابة في كتفه الأيمن، ودخل مكانه زميله الأمريكي كريستيان بوليسيتش.

Minutes after giving Chelsea the lead, Hakim Ziyech is forced off injured 🤕



Get well soon 💙 pic.twitter.com/mfGgkrQ2bF — Goal (@goal) August 11, 2021

يذكر أن تشيلسي توج بكأس السوبر الأوروبي لكرة القدم 2021 بعد تغلبه على فياريال بركلات الترجيح بنتيجة 6-5، عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

Сегодня эти парни снова самые счастливые в мире 🤩🤩🤩



Еще недавно они праздновали триумф в ЛЧ, но сегодня появился не менее достойный повод 😎



Красавчики 👏 pic.twitter.com/8zSbmz4pzn — Матч ТВ (@MatchTV) August 11, 2021

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وظهر زياش في حفل التتويج واضعا الجبيرة المؤقتة، ريثما يتم استكمال الفحوص الطبية لتحديد مستوى إصابته.

المصدر: RT