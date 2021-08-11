تشيلسي الإنجليزي يتوج بطلا لكأس السوبر الأوروبي للمرة الثانية في تاريخه على حساب فياريال الإسباني

توج تشيلسي الإنجليزي بكأس السوبر الأوروبي لكرة القدم 2021 بعد تغلبه يوم الأربعاء على فياريال الإسباني بركلات الترجيح بنتيجة 6-5، عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

وافتتح الدولي المغربي حكيم زياش نجم تشيلسي باب التسجيل بعد عرضية متقنة من زميله الألماني كاي هافيرتز في الدقيقة الـ27 من المباراة التي أقيمت على ملعب "ويندسور بارك" في مدينة بلفاست بإيرلندا الشمالية وأدارها الحكم الروسي سيرغي كاراسيف.

🤩 Роскошный пас через всё поле

👉 Точный прострел с передачей без касания

☄ Неберущийся для вратаря удар



Рецепт важного гола от «Челси» в Суперкубке УЕФА. Так Зиеш сделал счет, с которым команды ушли на перерыв ⚽ pic.twitter.com/LSFkoDh4TW — Матч ТВ (@MatchTV) August 11, 2021

وخرج زياش من أرضية الملعب في الدقيقة الـ42 عقب تعرضه لإصابة في كتفه الأيمن، ودخل مكانه زميله الأمريكي كريستيان بوليسيتش.

وانتهى الشوط الأول بتقدم "البلوز" بهدف دون مقابل.

БУУУУМ! Морено так пробил в перекладину, что раскачал ворота за Менди 💥💥💥



Альберто мог оформить безумно роскошный гол. Но пока «Челси» ведет 💪 pic.twitter.com/bA6IPBdKrf — Матч ТВ (@MatchTV) August 11, 2021

وانتظر فياريال حتى الدقيقة الـ73 ليسجل هدف التعادل عن طريق نجمه جيرارد مورينو.

Если один Морено не забивает, то забивает другой 😎



Жерар вонзил мяч после роскошной комбинации. 1:1 – и матч в итоге ушел в овертайм 🔥 pic.twitter.com/p0VqJLJgpq — Матч ТВ (@MatchTV) August 11, 2021

وانتهى الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل 1-1 ليلجأ الفريقان لوقتين إضافيين لم يسفرا عن أي هدف ليحتكما لركلات الترجيح التي ابتسمت للفريق الإنجليزي بنتيجة 6-5.

وهذه المرة الثانية في تاريخ تشيلسي التي يتوج بها بكأس السوبر الأوروبي لكرة القدم بعد الأولى عام 1998 عندما تغلب على فريق إسباني آخر هو ريال مدريد بهدف دون مقابل.

ويتنافس على رفع كأس السوبر الأوروبي سنويا الفائز في دوري الأبطال والفائز بالدوري الأوروبي.

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وشارك فياريال في كأس السوبر الأوروبي بعد تتويجه بلقب الدوري الأوروبي، عقب تغلبه في النهائي على مانشستر يونايتد الإنجليزي، فيما شارك تشيلسي كبطل لدوري أبطال أوروبا عقب فوزه في نهائي المسابقة على مانشستر سيتي.

المصدر: RT