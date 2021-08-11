تسونامي ميسي يتجاوز الملعب في باريس .. قمصان ووسائل تواصل وحقوق بث تلفزيوني وأنشطة أخرى

بمجرد انتشار نبأ توقيع نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، بدأت القمصان التي تحمل اسمه تنفد من المحلات التجارية.

وازدادت أعداد متابعي حسابات النادي الباريسي على مواقع التواصل الاجتماعي بالملايين لمتابعة كل ما هو جديد، وفجأة أصبحت حقوق البث التلفزيوني صفقة رابحة، فقد انطلق قطار المال مع وصول الساحر الأرجنتيني إلى العاصمة الفرنسية.

beIN | قُمصان ميسي نفذت من المتاجر ! pic.twitter.com/RBA43EUYLx — ميسي | Messi (@Team_10_Messi) August 11, 2021

وقال القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان للصحفيين اليوم الأربعاء إن الناس ستنتابهم حالة من الذهول من الإيرادات التي سيجلبها اللاعب البالغ 34 عاما والحائز على الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم ست مرات بعد أن انضم للنادي في صفقة انتقال حر أمس الثلاثاء وتم تقديمه لوسائل الإعلام اليوم في ملعب "حديقة الأمراء" معقل النادي الباريسي.

وفي متجر باريس سان جيرمان الرئيسي بوسط باريس، ارتسمت السعادة والرضا على وجه أحد المشجعين بعد أن دفع 165 يورو لشراء قميص ميسي فور توقيع اللاعب للنادي الفرنسي. وكان المشجع قد اصطف في طابور لمدة ساعتين لشراء القميص.

وقال المشجع ويدعى جوناتان بوييه (18 عاما) "كان يتحتم علي فقط أن آتي لشرائه.. سيحقق ذلك لباريس سان جيرمان الكثير من المال وسيجلب الكثير من المتعة والفرح للجماهير. كل فرد سيجد ما يحتاج إليه بالداخل وسيكون الجميع سعداء".

متاجر النادي فقط تطبع قميص الأسطورة 👑 pic.twitter.com/4pTdnF9DPx — ميسي | Messi (@Team_10_Messi) August 11, 2021

وقال خبير التسويق الرياضي فينسن شوديل إن شركة أمازون، التي فازت في يونيو الماضي بحقوق بث 80 في المئة من مباريات الدوري الفرنسي بجزء بسيط من السعر الأصلي بعد انسحاب شريكها ميديابرو، هي بالتأكيد من بين الفائزين.

وأضاف شوديل "أمازون... حصلت بالفعل على هدية عيد الميلاد مبكرا في يونيو والآن فازت باليانصيب. بث العديد من المباريات مقابل القليل من المال علاوة على وجود (ميسي)... كل هذا فوز كبير".

وتابع "الفائز الثاني هو باريس سان جيرمان الذي سيعزز مكانته بين أكبر الأندية في العالم".

ولم ترد أمازون ونايكي اللتان أبرمتا صفقة أدوات مع باريس سان جيرمان على طلبات للتعليق كما التزم النادي الفرنسي بالصمت بشأن راتب ميسي.

- جنون وسائل التواصل الاجتماعي

ومع ذلك ظهرت الأرقام على وسائل التواصل الاجتماعي بمجرد ورود شائعات عن احتمال انتقال ميسي إلى النادي الفرنسي.

وبحسب شركة توك ووكر التي تتابع وتحلل وتراقب المحادثات والصور على شبكات التواصل الاجتماعي فقد انضم من مساء الجمعة إلى مساء الثلاثاء ثلاثة ملايين متابع لحسابات باريس سان جيرمان منهم 2.1 مليون على "إنستغرام" و611 ألفا على "فيسبوك". وأظهر تقدير لشركة فرونت أوفيس سبورتس الإعلامية‭‭ ‬‬زيادة قدرها 4.5 مليون متابع على "إنستغرام" وحده خلال الساعات 24 الماضية.

تــأثــيــر مــيــســي 🐐



في شهر اغسطس فقط زاد مُتابعين باريس سان جيرمان 5.80 مليون متابع حتى الآن . . 👑 pic.twitter.com/klYufo1b7Y — ميسي | Messi (@Team_10_Messi) August 11, 2021

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وفي تعليقات هذا العام، نسب رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا ما يقرب من ثلث دخل النادي لميسي. وقدر مستشارو شركة براند فاينانس الرائدة عالميا في تقييم العلامات التجارية أن رحيل ميسي سيقلل من القيمة التجارية لبرشلونة بنسبة 11 في المئة.

وقال خبير التسويق الرياضي شوديل إن وصول ميسي يمكن أن يعزز قيمة باريس سان جيرمان بنسبة تتراوح من 10 إلى 20 في المئة.

ومع انضمام ميسي لباريس سان جيرمان انتقل أيضا بعض المشجعين من تشجيع برشلونة إلى تشجيع النادي الفرنسي.

المصدر: رويترز