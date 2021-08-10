باريس سان جيرمان يعلن رسميا تعاقده مع الأرجنتيني ليونيل ميسي (فيديو وصور)
أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في بيان رسمي اليوم الثلاثاء تعاقده مع الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة السابق البالغ 34 عاما.
وجاء في بيان النادي الباريسي: "يسعد نادي باريس سان جيرمان أن يعلن عن توقيعه مع ليو ميسي عقدا لمدة عامين، مع سنة إضافية اختيارية".
يسعد نادي باريس سان جيرمان أن يعلن عن توقيعه مع ليو ميسي عقداً لمدة عامين، مع سنة إضافية اختيارية.— باريس سان جيرمان (@PSG_arab) August 10, 2021
PSGxMESSI ❤️💙 pic.twitter.com/VcDcI7r8w8
وسيرتدي النجم الأرجنتيني القميص ذي الرقم 30 في صفوف فريق العاصمة الفرنسية.
❤️ #PSGxMESSI 💙— باريس سان جيرمان (@PSG_arab) August 10, 2021
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ونشر النادي الباريسي مقطع فيديو يظهر في نهايته ميسي يقف بقميص سان جيرمان رفقة الكرة في منتصف ملعب "حديقة الأمراء" معقل فريق العاصمة الفرنسية، وأرفقها بالقول: "جوهرة جديدة في باريس".
💎 جوهرة جديدة في باريس!— باريس سان جيرمان (@PSG_arab) August 10, 2021
PSGxMESSI ❤️💙
pic.twitter.com/pwYpaP2My8
#PSGxMESSI ❤️💙— باريس سان جيرمان (@PSG_arab) August 10, 2021
pic.twitter.com/YrzS7tbWHd
وانضم اللاعب الفائز بجائزة الكرة الذهبية 6 مرات إلى الفريق الباريسي في صفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع النادي الكتالوني.
🛫 باريس 🛬— باريس سان جيرمان (@PSG_arab) August 10, 2021
❤️ #PSGxMESSI 💙
pic.twitter.com/RheZwT1DI3
الأسطورة بقميص باريس سان جيرمان 😍 pic.twitter.com/wM6h6flqD5— ميسي | Messi (@Team_10_Messi) August 10, 2021
ووصل ميسي في وقت سابق اليوم إلى مطار لو بورجيه الذي يقع على بعد 17 كم شمال باريس، واجتاز الفحوصات الطبية بنجاح، وسيتم تقديمه لوسائل الإعلام، في مؤتمر صحفي، غدا الأربعاء.
الـ🐐 pic.twitter.com/S1qFWIhe9e— ميسي | Messi (@Team_10_Messi) August 10, 2021
ولم يعلن باريس سان جيرمان عن راتب ميسي، في حين توقعت تقارير صحفية أن يحصل النجم الأرجنتيني على 40 مليون يورو في الموسم الواحد.
وميسي هو خامس صفقات العملاق الباريسي هذا الصيف بعد التعاقد مع كل من أشرف حكيمي، سيرخيو راموس، جورجينو فينالدوم، وحارس المرمى الإيطالي جيانلويجي دوناروما.
وأعلن برشلونة رسميا، الخميس الماضي، رحيل ميسي عن الفريق، بعد فشل تجديد عقده بسبب قيود لوائح رابطة "الليغا" الخاصة بالرواتب.
المصدر: RT