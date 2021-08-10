أول تعليق من القطري ناصر الخليفي بعد انضمام ميسي إلى سان جيرمان

عبر القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، عن سعادته لنجاح النادي في الفوز بخدمات الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة السابق.

وقال الخليفي في أول تعليق له بعد الإعلان الرسمي عن اتمام صفقة ضم ميسي: "يسعدني أن ليونيل ميسي اختار الانضمام إلى باريس سان جيرمان، ونحن فخورون بالترحيب به وعائلته في باريس".

وأضاف: "ميسي لم يخف رغبته في مواصلة المنافسة على أعلى المستويات والفوز بالألقاب، وطموحنا بطبيعة الحال كفريق هو أن نفعل الشيء ذاته".

وتابع قائلا: "إن إضافة ليو إلى فريقنا ذي المستوى العالمي يمثل فترة انتقال إستراتيجية وناجحة للغاية للنادي. بقيادة مدربنا المتميز وطاقمه، أتطلع إلى أن يصنع الفريق التاريخ لمشجعينا في جميع أنحاء العالم".

Nasser Al-Khelaïfi: “I am delighted that Lionel Messi🇦🇷has chosen to join #PSG, we are proud to welcome him to #Paris, with his family. He has made no secret of his desire to continue to evolve at the highest level. The ambition of the Club is of course the same. »🔴🔵 pic.twitter.com/HAfGXCqkbL — PSG Transfer News⚽️ (@TransferPSGLive) August 10, 2021

وأعلن سان جيرمان في بيان رسمي اليوم تعاقده مع ميسي لموسمين لغاية صيف عام 2023 مع خيار التمديد لعام إضافي.

ولم يعلن الفريق الباريسي عن راتب ميسي، في حين توقعت تقارير صحفية أن يحصل النجم الأرجنتيني على 40 مليون يورو في الموسم الواحد.

🎙💬 رئيس @PSG_arab ناصر الخليفي:



"يسعدني أن ليونيل ميسي اختار الانضمام لباريس سان جيرمان، ونحن فخورون بالترحيب به في باريس رفقة عائلته".



❤️💙 #PSGxMESSIpic.twitter.com/fpnozzlaDC — باريس سان جيرمان (@PSG_arab) August 10, 2021

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ووصل ميسي في وقت سابق اليوم إلى مطار لو بورجيه الذي يقع على بعد 17 كم شمال باريس، واجتاز الفحوصات الطبية بنجاح، وسيتم تقديمه لوسائل الإعلام، في مؤتمر صحفي، غدا الأربعاء.

وميسي هو خامس صفقات العملاق الباريسي هذا الصيف بعد التعاقد مع كل من أشرف حكيمي، سيرخيو راموس، جورجينو فينالدوم، وحارس المرمى الإيطالي جيانلويجي دوناروما.

وأعلن برشلونة رسميا، الخميس الماضي، رحيل ميسي عن الفريق، بعد فشل تجديد عقده بسبب قيود لوائح رابطة "الليغا" الخاصة بالرواتب.

المصدر: RT