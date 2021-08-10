 
مباشر

ميسي يجتاز الفحص الطبي في باريس تمهيدا لتوقيع عقد انضمامه إلى سان جيرمان

الرياضة

ميسي يجتاز الفحص الطبي في باريس تمهيدا لتوقيع عقد انضمامه إلى سان جيرمان
Reuters Sarah Meyssonnier
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r0wf

أكد الصحفي الرياضي الشهير المختص في انتقالات لاعبي كرة القدم، فابريزيو رومانو، أن الأرجنتيني ليونيل ميسي تجاوز الفحص الطبي بنجاح قبل التوقيع على عقود انضمامه إلى باريس سان جيرمان.

وكتب رومانو، الذي يعمل صحفيا في شبكة "سكاي سبورتس" عبر حسابه في موقع "تويتر": "أكمل ميسي بنجاح الفحص الطبي في باريس ظهر اليوم. سينتقل إلى الفندق قريبا من أجل استكمال بعض الأمور الفنية قبل الإعلان الرسمي".

وأضاف رومانو أن تقديم ميسي لوسائل الإعلام كلاعب في صفوف سان جيرمان سيتم غدا الأربعاء في ملعب "حديقة الأمراء" معقل الفريق الباريسي في تمام الساعة 11:00 صباحا بالتوقيت المحلي.

إقرأ المزيد
رسميا.. ميسي يصل باريس تمهيدا لانضمامه إلى سان جيرمان
رسميا.. ميسي يصل باريس تمهيدا لانضمامه إلى سان جيرمان

ووصل ميسي في وقت سابق اليوم إلى مطار لو بورجيه الذي يقع على بعد 17 كم شمال باريس تمهيدا لانضمامه إلى سان جيرمان.

ويتوقع أن يوقع ميسي مع باريس سان جيرمان لمدة موسمين مع خيار التمديد لموسم إضافي مقابل 40 مليون يورو في الموسم الواحد.

وسيكون نجم برشلونة السابق خامس صفقات العملاق الباريسي هذا الصيف بعد التعاقد مع كل من أشرف حكيمي، سيرخيو راموس، جورجينو فينالدوم، وحارس المرمى الإيطالي جيانلويجي دوناروما.

وأعلن برشلونة رسميا، الخميس الماضي، رحيل ميسي عن الفريق، بعد فشل تجديد عقده بسبب قيود لوائح رابطة "الليغا" الخاصة بالرواتب.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا