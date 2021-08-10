ميسي يجتاز الفحص الطبي في باريس تمهيدا لتوقيع عقد انضمامه إلى سان جيرمان

أكد الصحفي الرياضي الشهير المختص في انتقالات لاعبي كرة القدم، فابريزيو رومانو، أن الأرجنتيني ليونيل ميسي تجاوز الفحص الطبي بنجاح قبل التوقيع على عقود انضمامه إلى باريس سان جيرمان.

وكتب رومانو، الذي يعمل صحفيا في شبكة "سكاي سبورتس" عبر حسابه في موقع "تويتر": "أكمل ميسي بنجاح الفحص الطبي في باريس ظهر اليوم. سينتقل إلى الفندق قريبا من أجل استكمال بعض الأمور الفنية قبل الإعلان الرسمي".

Leo Messi has successfully completed his medical tests in Paris today afternoon. He’ll move to the hotel soon in order to complete ‘technical stuff’ after official announcement. 🤝🇫🇷 #Messi



Messi will speak about PSG new chapter only tomorrow morning - press conference, 11.00am. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 10, 2021

وأضاف رومانو أن تقديم ميسي لوسائل الإعلام كلاعب في صفوف سان جيرمان سيتم غدا الأربعاء في ملعب "حديقة الأمراء" معقل الفريق الباريسي في تمام الساعة 11:00 صباحا بالتوقيت المحلي.

وصول الأسطورة ليو ميسي للفندق 🏢 pic.twitter.com/qHzj7lXW0w — ميسي | Messi (@Team_10_Messi) August 10, 2021

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ووصل ميسي في وقت سابق اليوم إلى مطار لو بورجيه الذي يقع على بعد 17 كم شمال باريس تمهيدا لانضمامه إلى سان جيرمان.

ويتوقع أن يوقع ميسي مع باريس سان جيرمان لمدة موسمين مع خيار التمديد لموسم إضافي مقابل 40 مليون يورو في الموسم الواحد.

وسيكون نجم برشلونة السابق خامس صفقات العملاق الباريسي هذا الصيف بعد التعاقد مع كل من أشرف حكيمي، سيرخيو راموس، جورجينو فينالدوم، وحارس المرمى الإيطالي جيانلويجي دوناروما.

وأعلن برشلونة رسميا، الخميس الماضي، رحيل ميسي عن الفريق، بعد فشل تجديد عقده بسبب قيود لوائح رابطة "الليغا" الخاصة بالرواتب.

المصدر: RT