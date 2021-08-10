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رسميا.. ميسي يصل باريس تمهيدا لانضمامه إلى سان جيرمان

الرياضة

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وصل الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة السابق البالغ 34 عاما إلى العاصمة الفرنسية باريس تمهيدا لانضمامه إلى سان جيرمان.

وحطت طائرة ميسي القادمة من برشلونة، في مطار لو بورجيه الذي يقع على بعد 17 كم شمال باريس، وسط حشود غفيرة من مشجعي سان جيرمان الذين ينتظرونه في محيط المطار على أحر من الجمر.

وأطل ميسي من أحد نوافذ المطار ولوح للمشجعين بيده.

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ويتوقع أن يوقع ميسي مع باريس سان جيرمان لمدة موسمين مع خيار التمديد لموسم إضافي مقابل 40 مليون يورو في الموسم الواحد.

وأعلن برشلونة رسميا الخميس الماضي، رحيل ميسي عن الفريق، بعد فشل تجديد تعاقده بسبب قيود لوائح رابطة "الليغا" الخاصة بالرواتب.

وسيكون نجم برشلونة السابق خامس صفقات العملاق الباريسي هذا الصيف بعد التعاقد مع كل من أشرف حكيمي، سيرخيو راموس، جورجينو فينالدوم، وحارس المرمى الإيطالي جيانلويجي دوناروما.

المصدر: RT

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