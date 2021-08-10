حشود غفيرة من مشجعي سان جيرمان بانتظار وصول ميسي إلى مطار باريس (فيديو)

ينتظر عشاق باريس سان جيرمان على أحر من الجمر وصول النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى باريس تمهيدا لانضمامه لفريق العاصمة الفرنسية.

وفور تأكيد خبر انطلاق طائرة ميسي من برشلونة باتجاه باريس، ازدادت الحشود الموجودة أصلا منذ يومين في مطار لو بورجيه، الذي يقع على بعد 17 كم شمال باريس، وهو المكان المتوقع لوصول طائرة ميسي.

الجماهير تهتف بأسم الأسطورة 🔥🔥🇫🇷 pic.twitter.com/XmvD9oRpdl — ميسي | Messi (@Team_10_Messi) August 10, 2021

الآن امام بوابة المطار بإنتظار وصول الأفضل في تاريخ كرة القدم لباريس 🔵🔴 pic.twitter.com/m6r7DbcZ48 — ميسي | Messi (@Team_10_Messi) August 10, 2021

كما تجمع المئات من مشجعي سان جيرمان عند مدخل ملعب "حديقة الأمراء" معقل الفريق الباريسي في انتظار وصول النجم الأرجنتيني.

حماس المُعجبين امام ملعب حديقة الأمراء 🔥 pic.twitter.com/7RetPoAJas — ميسي | Messi (@Team_10_Messi) August 10, 2021

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ويتوقع أن يوقع ميسي مع باريس سان جيرمان لمدة موسمين مع خيار التمديد لموسم إضافي مقابل 40 مليون يورو في الموسم الواحد.

وأعلن برشلونة رسميا الخميس الماضي، رحيل ميسي عن الفريق، بعد فشل تجديد تعاقده بسبب قيود لوائح رابطة "الليغا" الخاصة بالرواتب.

وسيكون نجم برشلونة السابق خامس صفقات العملاق الباريسي هذا الصيف بعد التعاقد مع كل من أشرف حكيمي، سيرخيو راموس، جورجينو فينالدوم، وحارس المرمى الإيطالي جيانلويجي دوناروما.

المصدر: وكالات