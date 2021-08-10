بالفيديو.. ميسي يصل مطار برشلونة استعدادا للتوجه إلى باريس للانضمام لسان جيرمان

أكد الصحفي الرياضي الشهير المختص في انتقالات لاعبي كرة القدم، فابريزيو رومانو، أن الأرجنتيني ليونيل ميسي وصل إلى مطار برشلونة قبل التوجه إلى باريس تمهيدا لانضمامه لسان جيرمان.

ونشر رومانو، الذي يعمل صحفيا في شبكة "سكاي سبورتس"، فيديو عبر حسابه في موقع "تويتر" وأرفقه بالقول: "ليونيل ميسي هنا في مطار برشلونة مع عائلته. سيكون في باريس بعد ظهر اليوم".

من جانبها، نشرت أنتونيلا روكوزو زوجه ميسي عبر خاصية "الستوري" بحسابها في "إنستغرام" صورة لها رفقة ميسي في الطائرة، وأرفقتها بالقول: "سنخوض نحن الخمسة معا مغامرة جديدة"، في إشارة لها وميسي رفقة أطفالهما الثلاثة.

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ويتوقع وصول ميسي إلى باريس خلال ساعات للتوقيع على عقد لمدة موسمين مع خيار التمديد لموسم إضافي مقابل 40 مليون يورو في الموسم الواحد.

وأعلن برشلونة رسميا الخميس الماضي، رحيل ميسي عن الفريق، بعد فشل تجديد تعاقده بسبب قيود لوائح رابطة "الليغا" الخاصة بالرواتب.

وسيكون نجم برشلونة السابق خامس صفقات العملاق الباريسي هذا الصيف بعد التعاقد مع كل من أشرف حكيمي، سيرخيو راموس، جورجينو فينالدوم، وحارس المرمى الإيطالي جيانلويجي دوناروما.

المصدر: twitter/FabrizioRomano