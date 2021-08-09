رسميا.. الطالبي ينضم لصفوف روبين قازان الروسي

أعلن نادي روبين قازان الروسي في بيان رسمي، اليوم الاثنين، تعاقده مع الدولي التونسي، منتصر الطالبي، البالغ 23 عاما، لمدة 4 مواسم.

وذكر النادي الروسي في بيانه أن الطالبي سيرتدي القميص رقم 3 مع الفريق.

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✍🏻 We have signed a four-year contract with Montassar Talbi



The 23-year-old defender will play as our new number 3️⃣



Talbi has played for Esperance (Tunisia), Rizespor (Turkey) and Benevento (Italy). He has played 4 matches for the Tunisian national team.



Welcome! ❤️💚 pic.twitter.com/EAcFAT9B1b — FC Rubin Kazan (@fcrk_en) August 9, 2021

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وكان الطالبي قاب قوسين من خوض تجربة في إيطاليا، بعدما وقع عقدا مبدئيا في يناير الماضي مع فريق بنفنيتو، لكن لم يتم تفعيل العقد، ليغير وجهته نحو الدوري الروسي.

وبدأ الطالبي مشواره الكروي في الترجي التونسي، وغادره عام 2018 نحو كايكور ريزيسبور التركي.

وعلى الصعيد الدولي لعب الطالبي في صفوف "نسور قرطاج" 4 مباريات.

المصدر: fcrk_en/twitter