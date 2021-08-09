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تقارير تؤكد وصول ميسي إلى باريس تمهيدا لانضمامه إلى سان جيرمان (فيديو وصور)

الرياضة

تقارير تؤكد وصول ميسي إلى باريس تمهيدا لانضمامه إلى سان جيرمان (فيديو وصور)
Reuters RT
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ذكرت العديد من التقارير أن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة السابق وصل بالفعل اليوم الاثنين إلى العاصمة الفرنسية تمهيدا لانضمامه إلى فريق باريس سان جيرمان.

وكتب الصحفي نيكولا سكيرا عبر صفحته في "تويتر": "وصل ميسي إلى باريس. وفي الساعات المقبلة سيخضع للفحص الطبي في سان جيرمان".

ويتجمع المئات من مشجعي سان جيرمان حول مقر إدارة النادي الباريسي تحسبا لوصول النجم الأرجنتيني بعد أن أجمعت العديد من التقارير على قرب انتقاله إلى سان جيرمان، بعقد يمتد لمدة موسمين مع خيار التمديد لموسم ثالث، مقابل 40 مليون يورو عن كل موسم.

كما تجمع العديد من مشجعي النادي الفرنسي في مطار لو بورجيه، الذي يقع على بعد 17 كم شمال باريس، وهو المكان المتوقع لوصول طائرة ميسي.

وفرضت القوى الأمنية طوقا حول ملعب الأمراء في باريس، في إشارة قوية لترقب ضيف من العيار الثقيل.

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وأعلن برشلونة رسميا الخميس الماضي، رحيل ميسي عن الفريق، بعد فشل تجديد تعاقده بسبب قيود لوائح رابطة "الليغا" الخاصة بالرواتب.

المصدر: matchtv.ru

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