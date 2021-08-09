تقارير تؤكد وصول ميسي إلى باريس تمهيدا لانضمامه إلى سان جيرمان (فيديو وصور)

ذكرت العديد من التقارير أن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة السابق وصل بالفعل اليوم الاثنين إلى العاصمة الفرنسية تمهيدا لانضمامه إلى فريق باريس سان جيرمان.

وكتب الصحفي نيكولا سكيرا عبر صفحته في "تويتر": "وصل ميسي إلى باريس. وفي الساعات المقبلة سيخضع للفحص الطبي في سان جيرمان".

Lionel #Messi landed in Paris. In the next hours he will have medicals with #PSG. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) August 9, 2021

ويتجمع المئات من مشجعي سان جيرمان حول مقر إدارة النادي الباريسي تحسبا لوصول النجم الأرجنتيني بعد أن أجمعت العديد من التقارير على قرب انتقاله إلى سان جيرمان، بعقد يمتد لمدة موسمين مع خيار التمديد لموسم ثالث، مقابل 40 مليون يورو عن كل موسم.

كما تجمع العديد من مشجعي النادي الفرنسي في مطار لو بورجيه، الذي يقع على بعد 17 كم شمال باريس، وهو المكان المتوقع لوصول طائرة ميسي.

Close the perimeter of the Parc des Princes in preparation for the arrival of the legend Leo Messi in Paris 🗼🇫🇷 #messi#PSGpic.twitter.com/yNGyCaHO4V — PSG XTRA (@XtraPsg) August 9, 2021

وفرضت القوى الأمنية طوقا حول ملعب الأمراء في باريس، في إشارة قوية لترقب ضيف من العيار الثقيل.

PSG fan are awaiting Lionel Messi's arrival in Paris. 💥🤘



PSG fans outside the Parc des Princes stadium to welcome Lionel Messi💥💥#MessiLeavingBarca#messi

# pic.twitter.com/0TCRbfE4l0 — Ameer Hamza Mangat (@ameer_302) August 9, 2021

إقرأ المزيد

وأعلن برشلونة رسميا الخميس الماضي، رحيل ميسي عن الفريق، بعد فشل تجديد تعاقده بسبب قيود لوائح رابطة "الليغا" الخاصة بالرواتب.

المصدر: matchtv.ru