لابورتا يفتح الباب أمام ميسي للعودة إلى برشلونة في المستقبل

وجه رئيس نادي برشلونة الإسباني، خوان لابورتا، رسالة للأرجنتيني ليونيل ميسي قائد ونجم الفريق السابق، بعد رحيله رسميا عن النادي الكتالوني العريق.

وبعث لابورتا برسالة شكر لميسي عبر حسابه على "تويتر" باللغات الكتالونية والإسبانية والإنجليزية، متمنيا له التوفيق في رحلته الاحترافية الجديدة، وأكد له أن باب النادي مفتوح أمامه في أي وقت.

وكتب لابورتا: "أتمنى الأفضل لك ولعائلتك ميسي، ستظل أبواب برشلونة مفتوحة أمامك دائما، شكرا لك على كل شيء، يا ليو!".

I wish you Messi, and your family, all the best. The doors at Barça will always be open for you. Thank you for everything, Leo! pic.twitter.com/4TnxwgCe7R — Joan Laporta Estruch🎗 (@JoanLaportaFCB) August 8, 2021

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وأعلن برشلونة رسميا الخميس الماضي، رحيل ميسي عن الفريق، بعد فشل تجديد تعاقده بسبب قيود لوائح رابطة "الليغا" الخاصة بالرواتب.

وهناك شبه اجماع في الصحافة العالمية على قرب انتقال ميسي إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، بعقد يمتد لمدة موسمين مع خيار التمديد لموسم ثالث، مقابل 40 مليون يورو عن كل موسم.

المصدر: twitter/JoanLaportaFCB