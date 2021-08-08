ميسي يودع برشلونة بالدموع (فيديو)

عقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مؤتمر صحفيا اليوم الأحد، ودع فيه جماهير برشلونة، بعد إعلان رحيله عن الفريق الكتالوني.

وظهر ميسي متأثرا حيث لم يتمالك نفسه وأجهش بالبكاء.

#ميسي يجهش في البكاء قبل بداية المؤتمر الصحفي pic.twitter.com/RTy5yN8E2J — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) August 8, 2021

وفيما يلي أبرز ما قاله ميسي في المؤتمر الوداعي:

ميسي: لا أجد الكلمات التي تعبر عن هذا الموقف

ميسي: كنت أود البقاء في النادي، في الأيام الأخيرة فكرت كثيرا فيما يجب أن أقول.

ميسي: الرحيل أمر صعب بعد كل السنوات التي قضيتها هنا.

ميسي: كنت أعتقد أنا وأسرتي أننا سنبقى في برشلونة.. بعد 21 عاما أغادر مع أطفالي الثلاثة الكتلانيون - الأرجنتينيون.

ميسي: برشلونة سيبقى منزلي للأبد وأنا ممتن للجميع..

أعطيت كل شيء للنادي منذ اليوم الأول وحتى آخر لحظة.. لدي الكثير من الذكريات الجميلة وبعض الذكريات الغير جميلة.

ميسي: تأتي اليوم لحظة الوداع.. سأعود إلى هنا أنا وأبنائي يوما ما.

ميسي: حتى الآن ليس لدي أي مفاوضات مع أي فريق وهناك عديد الأندية التي تواصلت معي وحتى هذه اللحظة لم أقرر وجهتي.

ميسي: مسيرتي الكروية مع برشلونة انتهت وهذا حال كرة القدم وتبقى الذكريات.

ميسي: سخرت كل مسيرتي لإسعاد الجماهير هنا.

ميسي: أتمنى أن أعود لأكون جزءا من مستقبل النادي.

ميسي: إنها أصعب لحظة في مسيرتي

ميسي.. برشلونة فريق كبير ولديه كل مقومات النجاح

ميسي: أنا في أفضل حال وسأستمر في مسيرتي وأبحث عن تحد جديد.

ميسي: سأستمر باللعب طالما كانت حالتي البدنية تسمح بذلك.

ميسي: كنت أود الفوز بدوري الأبطال مرة أخرى مع برشلونة.

ميسي: استغنيت عن 50 بالمئة من قيمة عقدي وقمت بكل ما بوسعي للبقاء في النادي لكن الأمور لم تسر كما يجب.

ميسي: برشلونة فعل كل ما بوسعه لتجديد عقدي.. سمعت أشياء كثيرة تقال عني، أنا أيضا فعلت المستحيل للبقاء.

ميسي: كنت دائما أتعامل باحترام وتواضع مع الجميع، وأعتقد أن هذه الذكريات ستبقى حين أرحل، وأظن أن هناك أشياء كثيرة رائعة وأخرى سيئة، لكن كل ذلك ساعدني لكي أتطور وأصل للشخص الذي أنا عليه الآن، وأعطيت كل شيء لهذا القميص منذ يومي الأول وحتى الأخير.

يتبع..