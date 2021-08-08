الترتيب النهائي لجدول ميداليات أولمبياد طوكيو 2020

تربعت الولايات المتحدة الأمريكية على عرش صدارة الترتيب العام لألعاب أولمبياد "طوكيو 2020" وذلك للدورة الأولمبية الثالثة على التوالي، برصيد 113 ميدالية، متقدمة على الصين واليابان.

وتصدرت الولايات المتحدة الأمريكية الترتيب العام لأولمبياد "طوكيو 2020"، التي استضافتها اليابان خلال الفترة من 23 يونيو الماضي وحتى 8 أغسطس 2021، برصيد 113 ميدالية (39 ذهبية و40 فضية و33 برونزية).

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بينما احتلت الصين المركز الثاني برصيد 88 ميدالية (38 ذهبية و32 فضية و18 برونزية)، وتلتهما اليابان مستضيفة الدورة، في المرتبة الثالثة، بأفضل نتيجة لها في تاريخ مشاركاتها الأولمبية، بحصدها 58 ميدالية (27 ذهبية و14 فضية و17 برونزية).

واحتلت بريطانيا المركز الرابع من حيث الميداليات الذهبية، بواقع (22 ذهبية و21 فضية و22 برونزية).

وجاءت روسيا، التي شاركت تحت راية اللجنة الأولمبية الروسية، في المرتبة الخامسة برصيد (20 ذهبية و28 فضية و23 برونزية).

بينما حصدت قطر والفلبين وبرمودا الذهب للمرة الأولى في تاريخ مشاركاتها الأولمبية.

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وحصدت الدول العربية 18 ميدالية مختلفة في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية "طوكيو 2020" (5 ذهبية، 4 فضية، 9 برونزية).

وتصدرت قطر قائمة الدول العربية، من حيث عدد الميداليات الذهبية، برصيد ميداليتين ذهبيتين، إضافة إلى ميدالية برونزية.

بينما تربعت مصر على عرش الترتيب العام للعرب، برصيد 6 ميداليات، بواقع ذهبية وفضية وأربع ميداليات برونزية.

وفي ما يلي جدول ميداليات أولمبياد "طوكيو 2020":

أبز نجوم أولمبياد "طوكيو 2020":

وتهاوت عدة أرقام قياسية عالمية وأولمبية على يد نجوم ألعاب القوى وأنواع أخرى من الرياضة، كارستن وارهولم وسيدني ماكلاوجلين والسباح الأمريكي كاليب دريسيل الذي حصد 5 ميداليات ذهبية، والسباحة الأسترالية إيما ماكيون، التي أحرزت 7 ميداليات من بينها 4 ذهبية.

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ورفع البريطانيان جاسون كيني وزوجته لاورا رصيدهما من الميداليات إلى 12 ذهبية، بعد تألقهما في سباقات الدراجات على المضمار.

وباتت العداءة الجامايكية إيلين تومسون هيرا، أول عداءة تفوز بالميدالية الذهبية لسباقي 100 متر و200 متر في دورتين أولمبيتين متتاليتين.

كما سجلت العداءة الأمريكية أليسون فيليكس، رقما قياسيا، بعدما رفعت رصيدها من الميداليات الأولمبية إلى 11 ميدالية من بينها 7 ذهبيات.

وفجر المنتخب الإيطالي مفاجأة من العيار الثقيل بفوز بذهبية سباق التتابع (100X4) للرجال.

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وقطع الرباعي الإيطالي الذهبي (لورينزو باتا، لامونت مارسيل جاكوبس، فوستينه ديسالو، فيليبو تورتو) مسافة السباق بزمن قدره (37.50 ثانية)، متقدما بفارق واحد بالمئة من الثانية على بريطانيا التي اكتفت بالميدالية الفضية.

أما الميدالية البرونزية فقد كانت من نصيب كندا بقيادة نجمها العداء أندريه دو غراس، حامل ذهبية 200 م وبرونزية 100 م، التي حلت في المركز الثالث بزمن قدره (37.70 ثانية). في حين اكتفت جامايكا حاملة اللقب في آخر نسختين، بالمركز الخامس، في غياب الأسطورة أوسين بولت.

وسطرت إيطاليا التاريخ بتتويجها لأول مرة بالميدالية الذهبية في هذا السباق، والمرة الأولى التي تصعد فيها على منصة التتويج منذ برونزية أولمبياد لندن 1948.

ميداليتان ذهبيتان في مسابقة واحدة!

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تقاسم البطلان القطري معتز عيسى برشم والإيطالي جيانماركو تامبيري الميدالية الذهبية لمسابقة الوثب العالي في أولمبياد "طوكيو 2020".

واجتاز معتز برشم وجيانماركو تامبيري العارضة وهي على علو 2.37 م من المحاولة الأولى، وفشل كل منهما في المحاولات الثلاث في عبور ارتفاع 2.39 م،

واقترح الحكم على برشم ومنافسه تامبيري، الاستمرار في القفز حتى تتحدد هوية البطل، لكن القطري سأله إن كان بإمكانه أن يفوز هو ومنافسه الإيطالي معا بالميدالية الذهبية، فرد عليه الحكم قائلا: "هذا ممكن، لو قرر كلاكما فستكونان بطلين"، وهكذا تقرر منحهما ميداليتين ذهبيتين، وإلغاء الميدالية الفضية للمسابقة.

بينما ذهبت الميدالية البرونزية إلى البيلاروسي مكسيم نيداسيكاو، الذي تجاوز ارتفاع 2.37م أيضا، لكنه تخلف بفارق المحاولات.

المصدر: وكالات