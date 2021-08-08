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الترتيب النهائي للدول العربية في أولمبياد طوكيو

الرياضة

الترتيب النهائي للدول العربية في أولمبياد طوكيو
Reuters
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حصدت الدول العربية 18 ميدالية ضمن فعاليات النسخة الــ32 من دورة الألعاب الأولمبية الصيفية "طوكيو 2020"، التي استضافتها اليابان خلال الفترة من 23 يونيو الماضي وحتى 8 أغسطس 2021.

وتصدرت قطر قائمة الدول العربية، من حيث عدد الميداليات الذهبية، برصيد ميداليتين ذهبيتين، بالإضافة إلى ميدالية برونزية.

بينما تربعت مصر على عرش الترتيب العام للعرب، برصيد 6 ميداليات، بواقع ذهبية وفضية وأربع ميداليات برونزية.

وفي ما يلي جدول ميداليات الدول العربية في أولمبياد "طوكيو 2020":

1- قطر – برصيد ميداليتين ذهبيتين وبرونزية

  • الميدالية الذهبية لرفع الأثقال حصل عليها الرباع فارس إبراهيم
  • الميدالية الذهبية للوثب العالي توج بها معتز عيسى برشم
  • الميدالية البرونزية للكرة الطائرة الشاطئية لثنائي الرجال

2- مصر – ميدالية ذهبية وأخرى فضية و4 ميداليات برونزية

  • الميدالية الذهبية توجت بها لاعبة الكاراتيه فريال أشرف عبد العزيز
  • الميدالية الفضية نالها أحمد الجندي في منافسات الخماسي الحديث
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  • الميدالية البرونزية توجت بها لاعبة التايكوندو هداية ملاك
  • الميدالية البرونزية حصل عليها لاعب التايكوندو سيف عيسى
  • الميدالية البرونزية نالها المصارع محمد إبراهيم السيد "كيشو"
  • الميدالية البرونزية توجت بها لاعبة الكاراتيه جيانا فاروق

3- تونس – ميدالية ذهبية وأخرى فضية

  • الميدالية الذهبية أحرزها السباح أحمد حفناوي
  • الميدالية الفضية فاز بها لاعب التايكوندو أحمد الجندوبي

4- المغرب - ميدالية ذهبية

  • أحرزها العداء سفيان البقالي في سباق 3000 م موانع

5- الأردن - ميدالية فضية وأخرى برونزية

  • الميدالية الفضية حصدها لاعب التايكوندو صالح الشرباتي
  • الميدالية البرونزية حصل عليها لاعب الكاراتيه عبد الرحمن المصاطفة

6- السعودية - ميدالية فضية

  • الميدالية الفضية أحرزها لاعب الكاراتيه طارق حامدي

7- الكويت - ميدالية برونزية

  • الميدالية البرونزية نالها الرامي عبد الله الرشيدي

8- سوريا - ميدالية برونزية

  • الميدالية البرونزية حصل عليها الرباع معن أسعد

9- البحرين - ميدالية فضية في سباق 10 آلاف متر

  • الميدالية الفضية توجت بها العداءة كالكيدان جيزاهيجن.

المصدر: وكالات 

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