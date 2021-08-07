هالاند يتلألأ.. انطلاقة نارية "للفتى الذهبي" .. فيديو
قاد النجم النرويجي إيرلينغ هالاند فريقه بوروسيا دورتموند إلى الدور الثاني لمسابقة كأس ألمانيا لكرة القدم، عقب فوزه على مضيفه فيهين فيسبادن بثلاثية، في اللقاء الذي جمعهما يوم السبت.
ويدين بوروسيا دورتموند بالفضل في انتصاره لنجمه "الفتى الذهبي" إيرلينغ هالاند (21 عاما) الذي أحرزه أهدافه الثلاثة "هاتريك" في الدقائق (26، 31 من ضربة جزاء، و51) من عمر المباراة.
فيديو هدف دورتموند الاول ضد فيهين فيسبادن عن طريق هالاندpic.twitter.com/U9xOC8nDrK— ᴋʜᴀʟɪᴅ | دورتمونديات (@BVB4ArabNet) August 7, 2021
فيديو هدف دورتموند الثاني ضد فيهين فيسبادن عن طريق هالاند— ᴋʜᴀʟɪᴅ | دورتمونديات (@BVB4ArabNet) August 7, 2021
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فيديو هدف دورتموند الثالث ضد فيهين فيسبادن عن طريق هالاند هاتريك— ᴋʜᴀʟɪᴅ | دورتمونديات (@BVB4ArabNet) August 7, 2021
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August 7, 2021
👋 Die Akteure in ⚫️🟡!#SVWWBVBpic.twitter.com/Rxrjrqi9z7— Borussia Dortmund (@BVB) August 7, 2021
المصدر: RT