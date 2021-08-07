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هالاند يتلألأ.. انطلاقة نارية "للفتى الذهبي" .. فيديو

الرياضة

هالاند يتلألأ.. انطلاقة نارية
Reuters /or quasi-video
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قاد النجم النرويجي إيرلينغ هالاند فريقه بوروسيا دورتموند إلى الدور الثاني لمسابقة كأس ألمانيا لكرة القدم، عقب فوزه على مضيفه فيهين فيسبادن بثلاثية، في اللقاء الذي جمعهما يوم السبت.

ويدين بوروسيا دورتموند بالفضل في انتصاره لنجمه "الفتى الذهبي" إيرلينغ هالاند (21 عاما) الذي أحرزه أهدافه الثلاثة "هاتريك" في الدقائق (26، 31 من ضربة جزاء، و51) من عمر المباراة.

المصدر: RT 

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