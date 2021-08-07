روسيا تواصل هيمنتها على السباحة الإيقاعية

أحرزمنتخب روسيا الميدالية الذهبية لمسابقة السباحة الإيقاعية للفرق، اليوم السبت، في دورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا في العاصمة طوكيو، ليواصل هيمنته على هذه المسابقة.

واحتلت روسيا المركز الأول برصيد (196.0979) نقطة، بينما ذهبت الميدالية الفضية إلى الصين التي حصلت على (193.5310) نقطة.

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في حين توجت أوكرانيا بالميدالية البرونزية برصيد (190.3018) نقطة، وهي الأولى لها على الإطلاق في هذه المسابقة، والبرونزية الثانية بعد مسابقة الزوجي، في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وأحرزت روسيا الميدالية الذهبية السادسة على التوالي في المسابقة، لتواصل هيمنتها على هذه المسابقة من أولمبياد سيدني 2000، ولم يخسر أي مرة في القرن الحادي والعشرين.

بينما حققت النجمة الروسية المخضرمة سفيتلانا روماشينا (31 عاما)، التي تشارك في دورة الألعاب الأولمبياد للمرة الرابعة، الميدالية الذهبية الثانية لها في هذه لألعاب، وأصبحت أول لاعبة تتوج بالميدالية الذهبية الأولمبية السابعة في مسيرتها في مسابقة السباحة الإيقاعية، متفوقة على مواطنتيها النجمتين ناتاليا إيشينكو وأناستاسيا دافيدوفا اللتين توجتا بخمس ميداليات ذهبية.

المصدر: وكالات