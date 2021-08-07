حصيلة ميداليات أولمبياد "طوكيو 2020" بعد منافسات يوم السبت.. تألق عربي

شهدت منافسات يوم السبت، الخامس عشر قبل الأخير من منافسات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية "طوكيو 2020"، تتويج منتخب البرازيل بذهبية مسابقة كرة القدم للرجال.

وصعد منتخب "السيليساو" الأولمبي البرازيلي إلى أعلى منصة التتويج بعد فوزه على نظيره الإسباني (2-1)، بعد تمديد المباراة النهائية التي جمعتهما اليوم السبت، على استاد "نيسان" في مدينة يوكوهاما اليابانية.

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وتوج منتخب البرازيل بالميدالية الذهبية الأولمبية للمرة الثانية على التوالي، بعد فوزه بذهبية أولمبياد "ريو 2016" في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.

وفرضت لاعبة الكاراتيه المصرية، فريال أشرف عبد العزيز، نفسها نجمة لمنافسات اليوم، بمنحها الميدالية الذهبية الأولى لبلادها في هذه الألعاب، بعد فوزها في النزال النهائي لوزن 61 كيلوغراما، على الأذربيجانية إيرينا زاريتسكا، بنتيجة (2-0).

وحصل مواطنها أحمد الجندي على الميدالية الفضية لمنافسات الخماسي الحديث، برصيد 1477 نقطة، متخلفا بفارق 5 نقاط خلف البطل البريطاني جو شونغ، الذي توج بالميدالية الذهبية برصيد 1482 نقطة.

ودخلت الروسية ماريا لاسيتسكيني، بطلة العالم لمسابقة الوثب العالي ثلاث مرات، تاريخ أولمبياد طوكيو، بفوزها بأول ميدالية أولمبية ذهبية في مسيرتها حتى الآن، ، بعد أن اجتازت العارضة وهي على علو (2.04 م)، تاركة الميدالية الفضية للأسترالية نيكولا ماكديرموت، التي احتلت المركز الثاني برقم قدره (2.02 م)، بينما ذهبت الميدالية البرونزية إلى الأوكرانية، ياروسلافا ماغوتشيخ، التي قفزت ارتفاع مترين.

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وتوجت ماريا لاسيتسكيني (28 عاما) بالميدالية الذهبية في أول مشاركة لها في الألعاب الأولمبية في مسيرتها حتى الآن، وهي أول رياضية في التاريخ تحرز لقب بطلة العالم ثلاث مرات في هذه المسابقة، بعد عام 2015 في بكين، و2017 في لندن، 2019 في العاصمة القطرية الدوحة.

ومنحت البطلة الروسية أول ميدالية ذهبية لبلادها في منافسات ألعاب القوى "أم الألعاب" ضمن أولمبياد طوكيو 2021، والثانية بعد فضية أنجيليكا سيدوروفا، في مسابقة القفز بالزانة.

وواصلت روسيا هيمنتها على مسابقة السباحة الإيقاعية للفرق، بفوزها بالميدالية الذهبية اليوم السبت، وهي الميدالية الذهبية السادسة على التوالي في المسابقة، منذ أولمبياد سيدني 2000.

واحتلت روسيا المركز الأول برصيد (196.0979) نقطة، بينما ذهبت الميدالية الفضية إلى الصين التي حصلت على (193.5310) نقطة.

في حين توجت أوكرانيا بالميدالية البرونزية برصيد (190.3018) نقطة، وهي الأولى لها على الإطلاق في هذه المسابقة، والبرونزية الثانية بعد مسابقة الزوجي، في وقت سابق من هذا الأسبوع.

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بينما حققت النجمة الروسية المخضرمة سفيتلانا روماشينا (31 عاما)، التي تشارك في دورة الألعاب الأولمبياد للمرة الرابعة، الميدالية الذهبية الثانية لها في هذه لألعاب، وأصبحت أول لاعبة تتوج بالميدالية الذهبية الأولمبية السابعة في مسيرتها في مسابقة السباحة الإيقاعية، متفوقة على مواطنتيها النجمتين ناتاليا إيشينكو وأناستاسيا دافيدوفا اللتين توجتا بخمس ميداليات ذهبية.

وحصدت الصين متصدرة الترتيب من حيث الميداليات الذهبية، 9 ميداليات خلال منافسات يوم السبت (2 ذهبية و5 فضية وبرونزية)، لترفع رصيدها إلى (38 ذهبية، 31 فضية، 18 برونزية).

بينما أضافت الولايات المتحدة الأمريكية 10 ميداليات جديدة إلى خزائنها (5 ذهبية و3 فضية و2 برونزية)، وتحتل المركز الثاني برصيد (36 ذهبية و39 فضية و33 برونزية).

وحصلت اليابان على 5 ميداليات (3 ذهبية و فضية و برونزية) وتشغل المركز الثالث برصيد (27 ذهبية و12 فضية و17 برونزية).

وحصدت روسيا 7 ميداليات (3 ذهبية و3 فضية وبرونزية) وتقدمت إلى المركز الرابع برصيد (20 ذهبية و26 فضية و23 برونزية).

وفي ما يلي جدول الترتيب لأولمبياد "طوكيو 2020"، بعد منافسات يوم السبت 7 أغسطس 2021:

حصيلة ميداليات الدول العربية:

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1- قطر – برصيد ميداليتين ذهبيتين

الميدالية الذهبية لرفع الأثقال حصل عليها الرباع فارس إبراهيم

الميدالية الذهبية للوثب العالي توج بها معتز عيسى برشم

2- مصر – ميدالية ذهبية وأخرى فضية و4 ميداليات برونزية

الميدالية الذهبية توجت بها لاعبة الكاراتيه فريال أشرف عبد العزيز

الميدالية الفضية نالها أحمد الجندي في منافسات الخماسي الحديث

الميدالية البرونزية توجت بها لاعبة التايكوندو هداية ملاك

الميدالية البرونزية حصل عليها لاعب التايكوندو سيف عيسى

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الميدالية البرونزية نالها المصارع محمد إبراهيم السيد "كيشو"

الميدالية البرونزية توجت بها لاعبة الكاراتيه جيانا فاروق

3- تونس – ميدالية ذهبية وأخرى فضية

الميدالية الذهبية أحرزها السباح أحمد حفناوي

الميدالية الفضية فاز بها لاعب التايكوندو أحمد الجندوبي

4- المغرب - ميدالية ذهبية

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أحرزها العداء سفيان البقالي في سباق 3000 م موانع

5- الأردن - ميدالية فضية وأخرى برونزية

الميدالية الفضية حصدها لاعب التايكوندو صالح الشرباتي

الميدالية البرونزية حصل عليها لاعب الكاراتيه عبد الرحمن المصاطفة

6- السعودية - ميدالية فضية

الميدالية الفضية أحرزها لاعب الكاراتيه طارق حامدي

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7- الكويت - ميدالية برونزية

الميدالية البرونزية نالها الرامي عبدالله الرشيدي

8- سوريا - ميدالية برونزية

الميدالية البرونزية حصل عليها الرباع معن أسعد

9- البحرين - ميدالية فضية في سباق 10 آلاف متر

الميدالية الفضية توجت بها العداءة كالكيدان جيزاهيجن.

المصدر: وكالات