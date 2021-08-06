معلق رياضي شهير: برشلونة تخلى عن ميسي كما فعل مع مارادونا وريفالدو وإيتو

قال المعلق الرياضي التونسي رؤوف خليف خلال مداخلة له في برنامج ريكاب سبور يوم الجمعة إنه كان يتوقع مغادرة ليونيل ميسي لنادي برشلونة منذ فترة.

وأكد رؤوف خليف أن "برشلونة لم يحافظ على نجوم كبار ارتدوا قميصه في السابق على غرار مارادونا، رونالدينهو، ريفالدو، صامويل إيتو وغيرهم وهو ما يشكّل ظاهرة غريبة"، وفقاً لتعبيره.

وتابع المعلق الرياضي لقنوات بي إين سبورت "كنت أعتقد أن ميسي سيكون الاستثناء، لكن رحيله كان متوقعاً.. إدارة برشلونة كانت كارثية و الفريق كان يعاني على المستوى المادي منذ سنوات".

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وعن مستقبل ميسي الكروي، أشار رؤوف خليف أن الوجهة الأقرب والأكثر واقعية للنجم الأرجنتيني هي باريس سان جيرمان الذي عدّل أوتاره بعد تنبيه الإتحاد الأوروبي لكرة القدم في خصوص الموازنات المالية وبات بعيداً عن مشاكل اللعب النظيف، وهو ما سيجعله قادراً على انتداب ليونيل ميسي.

المصدر: موزاييك إف إم التونسية