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شاهد.. مهاجم موناكو يفشل في استغلال هدية لهز الشباك الخالية!

الرياضة

شاهد.. مهاجم موناكو يفشل في استغلال هدية لهز الشباك الخالية!
Globallookpress
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بدأت عجلة الدوري الفرنسي لكرة القدم "ليغ1" للموسم الجديد (2021-2022) بالدوران يوم الجمعة، بمواجهة فريق موناكو وضيفه نانت، والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل من الطرفين.

وشهدت الدقيقة الثامنة من انطلاق صافرة البداية، فرصة ذهبية لفريق موناكو للتسجيل، ولكن مهاجمه الجديد الهولندي مايرون بوادو أبى أن يهز شباك الخصم الخالية، بعد أن تلقى كرة أعادها أحد مدافعي نانت خطأ لحارس مرماه.

وعوض لاعب خط الوسط البرتغالي جيلسون مارتينز فشل زميله الهولندي، وسجل هدف التقدم لأصحاب الأرض، بحلول الدقيقة 14.

ورد المدافع الكاميروني جان شارل كاستيليتو بهدف التعادل للفريق الزائر، عند الدقيقة 42 من زمن الشوط الأول للقاء الذي أقيم على ملعب "لويس الثاني" في إمارة موناكو.

وستستكمل مباريات الجولة الأولى من الدوري، يومي السبت والأحد، أبرزها مباراة فريق باريس سان جيرمان، اليوم السبت، أمام مضيفه تروا، الصاعد هذا الموسم إلى مصاف أندية الدرجة الأولى الفرنسي "ليغ1".

المصدر: RT  

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