توتنهام يقضي على أحد أحلام ميسي بصفقة كبيرة

أعلن نادي توتنهام الإنجليزي لكرة القدم، يوم الجمعة، تعاقده رسميا مع الدولي الأرجنتيني كريستيان روميرو مدافع أتلانتا الإيطالي، الذي أراد مواطنه النجم ليونيل ميسي ضمه إلى برشلونة.

وأشارت تقارير صحفية بريطانية إلى أن توتنهام هوتسبير دفع 42 مليون جنيه إسترليني (نحو 58 مليون دولار) مقابل الحصول على خدمات روميرو، البالغ عمره 23 عاما، ليصبح ثاني أغلى لاعب ينضم إلى صفوف الفريق اللندني، بعد الفرنسي تانجي ندومبيلي، القادم من أولمبيك ليون مقابل 54 مليون إسترليني في عام 2019.

وفي وقت سابق اليوم، فعل أتلانتا خيار شراء قلب الدفاع الأرجنتيني من يوفنتوس، ليفسح الطريق أمام انتقاله إلى توتنهام.

وانضم روميرو لفريق أتالانتا لمدة عامين على سبيل الإعارة من يوفنتوس في سبتمبر الماضي، وقد توج بجائزة أفضل مدافع في العام، بعد أن ساهم في حصول أتلانتا على المركز الثالث بالدوري الإيطالي "الكالتشيو" الموسم الماضي.

وشارك روميرو في 42 مباراة مع أتالانتا في كافة المسابقات وسجل ثلاثة أهداف، وبفضل تألقه مع فريقه خاض أول مباراة دولية مع منتخب الأرجنتين في يونيو الماضي، واستمر ضمن التشكيلة الأساسية في كأس كوبا أمريكا، حيث عاد من الإصابة ليدخل التشكيلة الأساسية في الفوز (1-0) على البرازيل في النهائي الشهر الماضي.

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وأفادت شبكة "سبورت إيطاليا" يوم الخميس، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أصيب بخيبة أمل تجاه الفريق الذي بناه المدرب الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لفريق برشلونة.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن "برشلونة فشل في منافسة توتنهام، على صفقة ضم الأرجنتيني كريستيان روميرو مدافع أتالانتا، مما تسبب في انهيار علاقة البرغوث بالبارسا".

وأوضحت الصحيفة أن ميسي أعجب بشدة بقدرات مواطنه روميرو خلال مشوار الأرجنتين في بطولة "كوبا أمريكا" التي توج منتخب "التانغو" بلقبها.

وشددت الشبكة على أن ميسي طالب برشلونة بضم مواطنه.

وأعلن نادي برشلونة رسميا مساء يوم الخميس الماضي، رحيل هدافه التاريخي الأسطورة ليونيل ميسي عن الفريق بسبب صعوبات اقتصادية.

المصدر: وكالات