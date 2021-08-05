حصيلة ميداليات العرب بعد منافسات اليوم بأولمبياد 2020 .. فرحة أردنية

منح الأردني عبد الرحمن المصاطفة الميدالية البرونزية لبلاده خلال منافسات اليوم الخميس، وذلك ضمن فعاليات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، المقامة حاليا في اليابان.

إقرأ المزيد

وأسفرت منافسات اليوم الثالث عشر لمنافسات أولمبياد "طوكيو 2020" عن ميدالية برونزية عربية فقط، توج بها المصاطفة في مسابقة الكاراتيه لوزن 67 كغم، بعد خسارته أمام منافسه التركي إيراي سمدان (0-2) في النزال الذي جمعهما في الدور نصف النهائي للمسابقة.

وأصبح عبد الرحمن المصاطفة (25 عاما) أول لاعب عربي يحرز ميدالية في رياضة الكراتيه مع ظهورها الأولمبي الأول.

وأهدى المصاطفة بذلك الميدالية الثانية للأردن في هذه الدورة بعد فضية مواطنه صالح الشرباتي، البالغ 22 عاما، في مسابقة التايكواندو لفئة وزن ما دون 80 كلغ.

إقرأ المزيد

في حين خيب الثنائي القطري المؤلف من اللاعبين (أحمد تيجان وشريف يونس)، آمال الجماهير القطرية بعدم بلوغه المباراة النهائية لمسابقة الكرة الطائرة الشاطئية.

فقد خسر الثنائي القطري أمام الثنائي الروسي (فياتشيسلاف كراسيلنيكوف) بشوطين من دون رد، بواقع: (19-21) و(17-21) في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، في الدور نصف النهائي للمسابقة.

وسيكتفي الثنائي القطري، الذي كان أحد أبرز المرشحين للفوز بالميدالية الذهبية، بالمنافسة على الميدالية البرونزية، ضد الزوجي اللاتفي المكون من اللاعبين (مارتينش بليافينش وإدغار توتش) الذي خسر أمام النرويج بشوطين من دون رد أيضا.

إقرأ المزيد

بينما ضرب الثنائي الروسي موعدا في النهائي مع الزوجي النرويجي (انديرس مول وكريستيان سيوروم).

كما خييب المنتخب المصري لكرة اليد، آمال جماهيره، بخسارته أمام نظيره الفرنسي بنتيجة (23-27) هدفا في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، في الدور نصف النهائي للمسابقة.

وسيكتفي المنتخب المصري بخوض مباراة تحديد المركز الثالث على الميدالية البرونزية بعد غد السبت، ضد نظيره الإسباني.

وفي ما يلي جدول ميداليات الدول العربية في أولمبياد "طوكيو 2020"، بعد منافسات يوم الخميس 5 أغسطس 2021:

1- قطر – برصيد ميداليتين ذهبيتين

الميدالية الذهبية لرفع الأثقال حصل عليها الرباع فارس إبراهيم

الميدالية الذهبية للوثب العالي توج بها معتز عيسى برشم

2- تونس – ميدالية ذهبية وأخرى فضية

الميدالية الذهبية أحرزها السباح أحمد حفناوي

الميدالية الفضية فاز بها لاعب التايكوندو أحمد الجندوبي

3- المغرب - ميدالية ذهبية توج بها سفيان البقالي في سباق 3000 م موانع

4- الأردن - ميدالية فضية وأخرى برونزية

الميدالية الفضية حصدها لاعب التايكوندو صالح الشرباتي

الميدالية البرونزية حصل عليها لاعب الكاراتيه عبد الرحمن المصاطفة

5- مصر – ثلاث ميداليات برونزية

الميدالية البرونزية توجت بها لاعبة التايكوندو هداية ملاك،

الميدالية البرونزية حصل عليها لاعب التايكوندو سيف عيسى

الميدالية البرونزية نالها المصارع محمد إبراهيم السيد "كيشو"

6- الكويت – ميدالية برونزية نالها الرامي عبدالله الرشيدي

7- سوريا - ميدالية برونزية حصل عليها الرباع السوري معن أسعد.

المصدر: وكالات