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روسيا تقضي على الآمال القطرية بالطائرة الشاطئية في طوكيو

الرياضة

روسيا تقضي على الآمال القطرية بالطائرة الشاطئية في طوكيو
Reuters /Pilar Olivares
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تأهل الثنائي الروسي فياتشيسلاف كراسيلنيكوف إلى نهائي مسابقة الكرة الطائرة الشاطئية، اليوم الخميس، وذلك ضمن فعاليات دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2021" المقامة حاليا في اليابان.

وتغلب الثنائي كراسيلنيكوف وستويانوفسكي على الزوجي القطري المؤلف من اللاعبين أحمد تيجان وشريف يونس بشوطين من دون رد، بواقع: (21-19) و(21-17) في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن الدور نصف النهائي للمسابقة.

روسيا تقضي على الآمال القطرية بالطائرة الشاطئية في طوكيو
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وضرب الثنائي الروسي موعدا في النهائي مع الزوجي النرويجي (انديرس مول وكريستيان سيوروم)، الذي تغلب بدوره على نظيره اللاتفي (مارتينش بليافينش وإدغار توتش) بشوطين من دون رد أيضا.

بينما سيكتفي الثنائي القطري، الذي كان أحد أبرز المرشحين للفوز بالميدالية الذهبية، بالمنافسة على الميدالية البرونزية، ضد نظيره اللاتفي.

المصدر: "sportbox" 

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