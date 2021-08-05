حصيلة ميداليات أولمبياد "طوكيو 2020" بعد منافسات يوم الخميس

شهدت منافسات يوم الخميس الثالث عشر من منافسات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية "طوكيو 2020" مواجهة أمريكية إيرانية على "صفيح ساخن"، وأخرى أمريكية روسية على حلبة الملاكمة.

فقد انحصرت الميدالية الذهبية لمنافسات المصارعة الحرة للرجال لوزن 86 كغم، بين الأمريكي موريس ديفيد تايلور والإيراني حسن يزداني شاراتي، وأسفر النزال عن فوز الأمريكي البالغ من العمر 30 عاما، على الإيراني بصعوبة (4-3) محولا تأخره إلى فوز في الوقت القاتل في الثواني الأخيرة من النزال النهائي الذي جمعهما اليوم الخميس.

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بينما انتهت المواجهة الروسي الأمريكية، في منافسات الملاكمة لوزن الريشة (أقل من 57 كيلوغراما) بفوز الروسي ألبرت باتيرغازييف على الأمريكي ديوك راجان، بنتيجة (3-2) نقطة.

بينما توجت الأمريكية كايتي ناغيوت بالميدالية الذهبية في مسابقة القفز بالزانة في ألعاب القوى، مسجلة ارتفاعا بلغ 4.90 م، تاركة الميدالية الفضية للروسية أنجليكا سيدوروفا التي اجتازت العارضة وهي على علو (4.85 م)، وذهبت الميدالية البرونزية إلى البريطانية هولي برادشاو (4.85 م).

وحققت ناغيوت (30 عاما)، أول لقب لها في بطولة كبرى خلال مسيرتها.

وفي مسابقة السباعي للسيدات، أحرزت البلجيكية تيام نافيساتو حاملة اللقب الميدالية الذهبية بعد أن احتلت المركز الأول برصيد 6791 نقطة، تاركة الميدالية الفضية للهولندية فيتر أنوك التي احتلت المركز الثاني برصيد 6689 نقطة.

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واكتفت الصين متصدرة الترتيب العام بحصد 4 ميداليات فقط في منافسات يوم الخميس (2 ذهبية و2 فضية)، لترفع رصيدها إلى 74 ميدالية (34 ذهبية، 24 فضية، 16 برونزية).

بينما أضافت الولايات المتحدة الأمريكية 12 ميدالية جديدة إلى خزائنها (4 ذهبية و4 فضية و4 برونزية)، وتحتل المركز الثاني برصيد 91 ميدالية (29 ذهبية و35 فضية و27 برونزية).

بينما حصلت اليابان على 6 ميداليات (ذهبية و3 فضية و2 برونزية) وتشغل المركز الثالث برصيد 46 ميدالية (22 ذهبية و10 فضية و14 برونزية).

وحصدت أستراليا 5 ميداليات (2 ذهبية وفضية واحدة وبرونزيتين) وتقدمت من المركز الخامس إلى المرتبة الرابعة برصيد 41 ميدالية (17 ذهبية و5 فضية و19 برونزية).

كما تقدمت روسيا مرتبة بعد أن نالت 5 ميداليات (2 ذهبية وفضية واحدة وبرونزيتين) وتحتل المرتبة الخامسة برصيد 58 ميدالية (16 ذهبية و22 فضية و20 برونزية).

وفي ما يلي الترتيب العام لأولمبياد "طوكيو 2020"، بعد منافسات يوم الخميس 5 أغسطس 2021:

حصيلة ميداليات الدول العربية:

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1 - قطر: ميداليتان ذهبيتان

2- تونس: ميدالية ذهبية وفضية

3- المغرب - ميدالية ذهبية

4- الأردن: ميدالية فضية وأخرى برونزية

5- مصر: 3 ميداليات برونزية

6- الكويت: ميدالية برونزية

7- سوريا: ميدالية برونزية.

المصدر: RT