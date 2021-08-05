 
مباشر

أمريكي يهزم إيرانيا في مواجهة "كسر عظم" شرسة

الرياضة

أمريكي يهزم إيرانيا في مواجهة
Reuters Mandi Wright
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qzky

أحرز الأمريكي موريس ديفيد تايلور الميدالية الذهبية لمنافسات المصارعة الحرة للرجال لوزن 86 كغم، وذلك في إطار فعاليات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، المقامة حاليا في اليابان.

وتمكن تايلور (30 عاما) من الفوز على الإيراني حسن يزداني شاراتي بصعوبة (4-3) وفي الوقت القاتل في الثواني الأخيرة من النزال النهائي الذي جمعهما اليوم الخميس.

أمريكي يهزم إيرانيا في مواجهة
إقرأ المزيد
إيران تحصد ميداليتين اليوم في أولمبياد طوكيو
إيران تحصد ميداليتين اليوم في أولمبياد طوكيو

وحصل المصارع ناظم أمين ميليس من سان مارينو على الميدالية البرونزية بفوزه على الهندي ديباك بونيا (4-2) نقطة.

ونال الروسي أرتور نايفونوف البرونزية الأخرى بفوزه على الأوزبكي جبرايل شابييف (2-0).

المصدر: وكالات 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا