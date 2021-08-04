إيران تحصد ميداليتين اليوم في أولمبياد طوكيو

حصدت إیران ميدالية ذهبية في المصارعة الرومانية وأخرى فضية في منافسات رفع الأثقال اليوم الأربعاء، ضمن فعاليات دوة الألعاب الصيفية المقامة حاليا في العاصمة اليابانية طوكيو.

وتوج الإيراني، محمد رضا جار الله، بالميدالية الذهبية لمنافسات المصارعة اليونانية الرومانية لفئة وزن 67 كغم، بفوزه على الأوكراني بارفيز ناسيبوف بنتيجة (9-1) نقطة.

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بينما تقاسم المصري محمد إبراهيم السيد "كيشو" والألماني فرانك ستابلر الميدالية البرونزية.

بينما حصد الرباع الإيراني، علي داودي (22 عاما)، الميدالية الفضية لفئة وزن ما فوق 109 كغم، حيث رفع 441 كغم في المجموع.

بينما أحرز الرباع الجورجي لاشا تالاخادزي الميدالية الذهبية بعد رفعه 488 كغم في المجموع. أما الميدالية البرونزية فقد كانت من نصيب الرباع السوري معن أسعد الذي رفع 424 كغم في المجموع.

وحصدت إيران ميداليتين ذهبيتين إضافة إلى ميدالية فضية وأخرى برونزية، حتى الآن، في النسخة الحالية لدورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020".

المصدر: وكالات