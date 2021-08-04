نتائج الرياضيين العرب اليوم في الأولمبياد: إنجاز سوري ومصري وتألق قطري

أسفرت منافسات اليوم الثاني عشر من منافسات دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020، عن إنجازين عربيين لبطلين من مصر وسوريا في المصارعة الرومانية ورفع الأثقال على الترتيب.

وحقق الرباع السوري معن أسعد انجازا كبيرا بمنحه أول ميدالية لبلاده، بفوزه ببرونزية رفع الأثقال، في مفاجأة من العيار الثقيل.

كما أحرز المصري محمد إبراهيم "كيشو" الميدالية البرونزية في رياضة المصارعة.

وفي ما يلي أبرز نتائج الرياضيين العرب في أولمبياد طوكيو، خلال منافسات اليوم الأربعاء:

رفع الأثقال

فئة وزن فوق 109 كغم للرجال، احتل معن أسعد المركز الثالث في منافسات النهائي، برفعه 424 كغم بالمجموع (190 كغم خطفا، و234 كغم نترا).

المصارعة

فئة وزن 67 كغم للرجال، فاز المصري محمد إبراهيم "كيشو" على منافسه الروسي أرتيوم سوركوف بنتيجة 1-1، حيث كان التعادل لصالحه بعدما كان متأخرا، في مباراة تحديد المركز الثالث والفائز بالميدالية البرونزية.

بينما خسر المصري الآخر محمد متولي مواجهته أمام الألماني دينيس كودلا بنتيجة (1-8) في النزال الذي جمعهما على المركز ليخسر المصري الميدالية البرونزية.

كما خسر الجزائري عبد الحق خربش أمام البلغاري جورجي فانغيلوف بنتيجة (0-11) في دور الـ16 في منافسات وزن 57 كغم مصارعة حرة.

فئة وزن 57 كغم مصارعة حرة للسيدات، خسرت التونسية سيور بوستة أمام الأوكرانية تاتيانا كي بنتيجة (0-2) في النزال الذي جمعهما ضمن الدور ثمن النهائي.

وفي ملحق التصفيات لوزن 87 كغم بالجولة الثانية، خسر الجزائري بشير سيد عزارة مواجهته أمام الصربي زوراب داتوناشفيلي بنتيجة (1-5) نقطة.

وزن 86 كغم ضمن الدور الـ16، خسر الجزائري فاتح بن فردال أمام السويسري ستيفان رايخموث بنتيجة (2-6) نقطة.

سباق القوارب (أشواط التصفيات)

احتل المصري مؤمن مهران، المركز الرابع في منافسات الأدوار التأهيلية لبطولة 200 كيه 1 - رجال، وخرج من المسابقة.

احتلت الجزائرية أميرة خريس المركز الأخير في مجموعتها ضمن منافسات "500-كيه 1" للسيدات، وخرجت من المسابقة.

كما ودهت المصرية سما أحمد، منافسات "500-كيه 1" أيضا، بعد أن احتلت المركز الأخير في مجموعتها.

الغولف

احتلت المغربية مها الحديوي المركز الـ36 في منافسات الجولة الأولى النهائية للفردي للسيدات.

الكرة الطائرة الشاطئية (ربع النهائي)

تغلب الثنائي القطري المؤلف من اللاعبين أحمد تيجان وشريف يونس على الثنائي الإيطاليان دانييلي لوبو وباولو نيكولاي بشوطين من دون رد، ليتأهلا إلى الدور نصف النهائي لمواجهة الفريق الروسي.

الفروسية

احتل المصريان محمد طاهر زيادة ونائل نصار المركزين الـ19 والـ24 على الترتيب في منافسات الدور النهائي للبطولة.

الغطس

احتلت المصرية مها عبد السلام المركز العشرين في المرحلة التمهيدية لمنافسات الغس من ارتفاع 10 أمتار من المنصة الثابتة للسيدات.

ألعاب القوى "أم الألعاب"

3000 موانع (سيدات)

احتلت البحرينية وينفريد موتيل يافي المركز العاشر في منافسات الدور النهائي للسباق

ماراثون السباحة (10 كيلومترات للسيدات)

احتلت الجزائرية سعاد شيرواتي المركز الأخير في نهائيات المسابقة

رمي الرمح (رجال)

احتل المصري إيهاب عبد الرحمن المركز الثامن في منافسات دور الـ16 للمسابقة.

المصدر: وكالات