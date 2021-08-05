السيسي يوجه "تحية فخر وتقدير" لمنتخب مصر لكرة اليد

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تحية فخر وتقدير للمنتخب بلاده الوطني لكرة اليد "على الأداء البطولي والمشرف" أمام المنتخب الفرنسي في نصف نهائي أولمبياد طوكيو 2020.

وقال السيسي عبر الصفحة الرسمية للرئيس بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": إن مصر تفخر بإنجازكم الكبير وعزيمتكم الجبارة وأدائكم البطولي.. كما أؤكد دعمي الكامل والشامل في رعاية الرياضة والشباب المصري".

وتابع الرئيس السيسي: "شكرا لكم.. لقد شرفتمونا وأسعدتمونا".

وأنهى المنتخب الفرنسي مغامرة نظيره المصري بنتيجة (27-23) اليوم الخميس، في الدور نصف النهائي لمسابقة كرة اليد.

وما زالت الفرصة سانحة أمام المنتخب المصري، لتحقيق إنجاز عربي وإفريقي غير مسبوق، لحصد أول ميدالية أولمبية في تاريخه عندما يخوض مباراة تحديد المركز الثالث على الميدالية البرونزية بعد غد السبت، ضد نظيره الإسباني.

وأصبح منتخب مصر أول منتخب إفريقي وعربي يبلغ نصف نهائي مسابقة كرة اليد في الألعاب الأولمبية الصيفية، بعد فوزه على ألمانيا (31-26) في الدور ربع النهائي، يوم الثلاثاء الماضي.

المصدر: وكالات