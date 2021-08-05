منتخب مصر لليد يتلقى ضربة موجعة أخرى قبل المباراة البرونزية

تلقى المنتخب المصري لكرة اليد ضربة موجعة قبل مباراته المصيرية أمام نظيره الإسباني في لقاء تحديد الفائز بالميدالية البرونزية ضمن فعاليات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية "طوكيو 2020".

وتعرض النجم المصري علي زين لشرخ في اليد اليمنى خلال مباراة منتخب "الفراعنة" أمام فرنسا (23-27) اليوم الخميس، وتمسك باستكمال اللقاء رغم الألم الذي عانى منه بعد الإصابة، أملا في مساعدة المنتخب، وتحامل على نفسه في الشوط الثاني.

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

وتأكد غياب علي زين عن مباراة منتخب بلاده أمام إسبانيا المحدد موعدها صباح يوم السبت المقبل، في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة.

وخضع علي زين، المنتقل حديثا لنادي برشلونة الإسباني، للكشف الطبي فور عودة المنتخب إلى مقر الإقامة في القرية الأولمبية بطوكيو، ليتأكد غيابه عن المباراة المقبلة.

وأصبح منتخب مصر أول فريق عربي وإفريقي يبلغ الدور نصف النهائي لمسابقة كرة اليد عبر تاريخ المنافسات الأولمبية.

المصدر: وكالات