مصر تحلم بانتزاع الميدالية الأولمبية بيدها اليوم في طوكيو

يخوض المنتخب المصري لكرة اليد مباراة الحلم اليوم السبت، ضد نظيره الإسباني على الميداليات البرونزية للمسابقة ضمن دورة الألعاب الأولمبية الصيفية "طوكيو 2020".

ويحلم منتخب "الفراعنة" بالتتويج لأول مرة في تاريخه بالميدالية الأولمبية البرونزية، اليوم السبت، بعد المواجهة التي ستبدأ في الساعة الثامنة صباحا بتوقيت غرينتش، الحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة.

وتأهل المنتخب المصري لأول مرة إلى الدور قبل النهائي لمسابقة كرة اليد، في تاريخ مشاركاته في الألعاب الأولمبية، وذلك عقب فوزه على نظيره الألماني يوم الثلاثاء الماضي، بنتيجة (31-26).

ولكن منتخب "الفراعنة" أخفق في فك عقدة نظيره الفرنسي، وبلوغ نهائي الحلم، بخسارته أمامه (23-27) في المباراة التي جمعتهما يوم الخميس الماضي، على ملعب "يويوغي ناسيونال ستاديوم"، في العاصمة اليابانية طوكيو، في الدور قبل النهائي.

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وهي المرة الثانية التي بلغت فيها مصر دور الأربعة في بطولة كبرى بعد مونديال 2001 عندما خرجت على يد فرنسا بالذات (21-24) في الدور قبل النهائي، ومن ثم خسرت أمام يوغوسلافيا (17-27) واكتفت بالمركز الرابع.

ويسعى منتخب مصر، بطلة القارة السمراء سبع مرات آخرها العام الماضي على حساب غريمه التونسي المضيف (27-23)، إلى تحقيق ما عجز عنه في المونديال قبل 20 عاما، وهو الصعود على منصة التتويج، علما أن أفضل نتيجة حققها في الأولمبياد كانت احتلاله المركز السادس عام 1996 في أتلانتا الأمريكية والسابع عام 2000 في سيدني الأسترالية.

وأصبحت مصر ثاني منتخب غير أوروبي يبلغ الدور نصف النهائي للألعاب الأولمبية، بعد كوريا الجنوبية وصيفة بطل عام 1988 على أرضها.

وخاض المنتخبان المصري والإسباني مباراة ودية قبل حوالي شهر وانتهت بفوز الأخير بفارق هدف واحد بنتيجة (30-29).

والتقى منتخب "الفراعنة" مع منتخب الماتادور ضمن الألعاب الأولمبية مرتين، في دورة برشلونة 1992، ثم أتلانتا 1996، وخسر منتخب مصر في المواجهتين.

بينما ستجمع المباراة النهائية منتخبي الدنمارك وفرنسا، على الميدالية الذهبية لكرة اليد ضمن أولمبياد "طوكيو 2020" المؤجلة من العام الماضي، بسبب جائحة كورونا المستجد "كوفيد-19".

المصدر: وكالات